Расходы Чехии на закупку российской нефти оказались в несколько раз выше военной помощи Украине

Чехия потратила на российскую нефть в разы больше денег, чем отдала Украине в рамках военной помощи. На рынке существуют альтернативы топливу из России, но чешские компании предпочитают сотрудничать с Москвой из-за низких цен. Об этом стало известно из отчета, подготовленного независимым Центром изучения демократии, базирующимся в Болгарии.

Аналитики подсчитали, что Чехия закупила российские нефть и газ на 7 миллиардов евро. Они сравнивают эти затраты с суммой, которую республика выделила на помощь Украине — 1,29 миллиарда евро. Получается, что Чехия, один из главных союзников Киева, отдала России в 5 раз больше денег, чем Украине.

Зависимость Чехии от российской нефти выросла после начала войны в Украине, несмотря на заявления властей о желании отказаться от поставок. Импорт российской сырой нефти не прекращается, потому что она все еще дешевле, чем альтернативы. В 2023 года российская нефть была на 21% дешевле, чем топливо из Азербайджана. Это означает, что российскую нефть можно перерабатывать в бензин или дизельное топливо, а потом перепродавать с еще большей прибылью.

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На этом заработала компания Orlen, которая владеет нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) в Чехии. По данным аналитиков из Центра изучения демократии, Orlen получила дополнительную прибыль в 1,2 миллиарда евро благодаря закупкам российской нефти.

Министерство промышленности и торговли Чехии заверило, что страна хочет «положить конец зависимости от российского ископаемого топлива как можно скорее, насколько это технически возможно». При этом там указали, что российскую нефть импортирует частная компания Orlen Unipetrol. У властей нет полномочий ограничивать частный бизнес, объяснили в министерстве.

Представитель Orlen Unipetrol в беседе с изданием Politico опроверг утвержденине о том, что большая часть нефти идет именно из России. Наоборот, компания стремится сделать свои НПЗ «независимыми от сырья с востока». Сейчас заводы компании перерабатывают лишь 10% российской нефти, заявил собеседник издания. По данным хельсинского Центра исследований энергетики и чистого воздуха, Россия зарабатывает 50 миллионов евро ежемесячно благодаря контрактам с Orlen.

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Один из авторов отчета, директор по энергетике и климату Центра изучения демократии Мартин Владимиров утверждает, что Чехия уже способна отказаться от нефти из России. Во-первых, у страны уже есть достаточные запасы топлива. Во-вторых, Чехия могла бы рассчитывать на резервные мощности трубопровода TAL, который соединяет Италию и Германию. Нефтяные танкеры прибывают в портовый город Триест, затем нефть поступает в Германию, а оттуда — в Чехию.

Европейское эмбарго на нефть из России не распространяется на Чехию, Словакию и Венгрию. Эти страны продолжают импортировать топливо по нефтепроводу «Дружба». Такое исключение из санкций изначально планировалось как временная мера, чтобы позволить европейским странам, не имеющим выхода к морю, найти альтернативных поставщиков. При этом Венгрия использовала эту возможность для увеличения импорта сырой нефти из России, а не для снижения зависимости. Будапешт увеличил импорт российского газа через «Дружбу» на 50% по сравнению с 2021 годом.