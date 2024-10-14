Офицера тайной полиции ГДР осудили спустя 50 лет после преступления

Бывшего офицера разведывательной службы и тайной полиции коммунистической ГДР 80-летнего Мартина Науманна приговорили к 10 годам тюрьмы, признав виновным в убийстве польского пожарного Чеслава Кукучки 50 лет назад. Об этом сообщает The Guardian.

Как установил суд, в конце марта 1974 года Науманн с близкого расстояния выстрелил в спину 38-летнего отца троих детей Кукучки, когда тот шел к последнему из контрольно-пропускных пунктов в транзитной зоне разделенного Берлина. Издание отмечает, что у Кукучки был пропуск для прохода в Западный Берлин.

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Тогда семья Кукучки так и не узнала правду о его гибели. Пожарного кремировали, а прах отправили супруге Эмилии спустя несколько недель после его смерти. Затем семья похоронила его на юге Польши.

Раскрыть убийство помогли историки, которые нашли документы о стрельбе и последующих попытках скрыть ее в архивах бывшей Штази, а также разыскали семью Кукучки в Польше. Подробности убийства пожарного появились только в 2016 году, после того как удалось собрать все необходимые документы.

В день убийства, 29 марта 1974 года, сотрудник пожарной части на юге Польши Кукучка пришел в польское посольство в Восточном Берлине и потребовал, чтобы его пропустили в Западную Германию, пригрозив взорвать бомбу (с собой у него был ее муляж). Как пишет издание, сотрудники посольства согласились, но предупредили власти Восточной Германии об угрозе.

После этого сотрудники Штази дали Кукучке выездную визу и отвезли его на станцию Фридрихштрассе в центре Берлина — один из самых известных пунктов пересечения границы с Западом. Согласно архивным документам, офицерам Штази было приказано «обезвредить» поляка. The Guardian, ссылаясь на историков, подчеркивает, что эта фраза часто встречается в документах тайной полиции и означает «ликвидацию политических оппонентов». Издание пишет, что решение об убийстве поляка принял бывший тогда заместителем министра государственной безопасности ГДР Бруно Беатер, который умер в 1982 году.

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«Пока Кукучка был под впечатлением, что он скоро станет свободным человеком, офицерам Штази было приказано “обезвредить” его. Науманн, спрятавшись за стратегически расположенным на станции экраном, выстрелил Кукучке в спину с расстояния около двух метров после того, как тот пересек два из трех контрольных пунктов», — пересказывает события полувековой давности The Guardian.

Все материалы по этому делу передали в суд Польши, который в 2021 году выдал ордер на арест Науманна, заставив следственные органы Германии возобновить это дело. В октябре прошлого года Науманну предъявили обвинение в убийстве.

Сам Науманн неоднократно отвергал все обвинения. Его адвокат Андреа Либшер также настаивала на том, что ее клиент невиновен. Она утверждала, что сам Кукучка был виновен, так как угрожал взорвать бомбу.

На суде также выступили свидетели убийства — трое пенсионеров, которые на момент описываемых событий были школьниками. Они учились в Западной Германии и в момент убийства возвращались с экскурсии. Одна из свидетельниц рассказала, что в охраняемом подземном тоннеле на станции Фридрихштрассе ее внимание привлек мужчина в солнцезащитных очках. По ее словам, он вытащил пистолет и выстрелил в мужчину, который прошел мимо него с портфелем.

Как стало известно во время процесса, власти коммунистической Польши и Восточной Германии пытались скрыть убийство Кукучки, но разошлись во мнениях относительно того, как именно это сделать. The Guardian пишет, что Польша хотела, чтобы смерть Кукучки выглядела как самоубийство, но в ГДР с этим не согласились. В итоге семье пожарного сообщили, что на пограничном переходе произошел инцидент, в результате которого Кукучка был убит, и запретили задавать дополнительные вопросы.

Берлинская стена разделяла город на Восток (эта часть города относилась к ГДР) и Запад (к ФРГ) с 1961 по 1989 год. За это время погибли по меньшей мере 140 человек, которые пытались пересечь ее. The Guardian подчеркивает, что тем немногим восточногерманским чиновникам и пограничникам, которые предстали перед судом, в основном были предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве.