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Мир

В США вооруженные ополченцы «охотятся» на спасателей

2 минуты чтения 14.10.2024

В американском штате Северная Каролина, пострадавшем от урагана «Хелен», спасателям пришлось прекратить работу и покинуть район бедствия из-за «вооруженных ополченцев», пишет газета Washington Post.

По данным издания, днем 12 октября представитель Лесной службы США, которая оказывает содействие в восстановительных работах Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях (Federal Emergency Management Agency, FEMA), сообщил об угрозе спасателям.

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В сообщении говорилось, что Нацгвардия заметила «два грузовика вооруженных ополченцев, которые заявили, что охотятся на FEMA». В связи с этим «всем федеральным спасателям округа Резерфорд, Северная Каролина рекомендовано прекратить работу и немедленно эвакуироваться из округа».

Получив предупреждение, спасатели приостановили некоторые работы в пострадавшей местности, в частности, расчистку дорог от поваленных деревьев, и переместились в безопасный район. К полудню следующего дня, 13 октября, весь персонал вернулся на свои места.

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Ранее Washington Post сообщала, что сотрудники FEMA, отправленные на борьбу с последствиями урагана, столкнулись с враждебным отношением местных жителей. Поводом стали посты в соцсетях, в которых утверждалось, что некие «чиновники еврейского происхождения» используют спасателей с целью помешать восстановлению пострадавшей от стихийного бедствия территории.

В частности, в городе Чимни-Рок в округе Резерфорд распространился слух о том, что правительственные чиновники якобы планируют скрыть тела погибших, спрятав их под обломками разрушенного ураганом поселения. Несмотря на опровержения, опубликованные местными властями, в социальных сетях распространились призывы сформировать ополчение, чтобы помешать действиям FEMA.

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