РПЦ освятила «Печати чистоты» из вселенной Warhammer 40000 для воюющих в Украине российских солдат 

В главном храме Вооруженных сил России освятили «Печати чистоты», которые теперь отправят российским солдатам в зоне боевых действий в Украине. Об этом сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой наненазванный популярный бренд военной экипировки, по заказу которого был проведен ритуал освящения. В то же время подтверждения от Русской православной церкви о проведении ритуала освящения не поступало.

«Печати чистоты» — атрибут космических десантников из популярной игровой вселенной Warhammer 40000. Действие в ней происходит в 40-м тысячелетии, когда человечество, поклоняющееся Богу-Императору, ведет бесконечную войну с «еретиками», «силами Хаоса» и «ксеносами» (так во вселенной Warhammer 40000 называют представителей инопланетных рас).

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«Печать чистоты», прикрепленная к энергетическому доспеху генетически модифицированных суперсолдат, которыми являются космические десантники, символизирует чистоту их веры и непоколебимость в деле борьбы с врагами Бога-Императора человечества. «Печать» представляет собой кусок пергамента с молитвой во славу Бога-Императора, который крепится к броне сургучной печатью.

По данным «Осторожно, новости», на освященных в главном храме Вооруженных сил России «Печатях чистоты» написан 90 псалом «Живый в помощи». Кроме того, канал пишет, что эмблемы «печатей» также немного изменили. Как сообщается, освящены были «Печати чистоты» в двух вариантах дизайна — обычном и «в копоти».

В октябре 2022 года в Москве косплеера, одетого в форму бойца Имперской Гвардии из вселенной Warhammer 40000, задержали, а затем оштрафовали по статье о демонстрации нацистской символики. За таковую суд принял тогда орла, являющегося символом Империи Человечества в игровой вселенной.

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