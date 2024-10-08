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Новости

Discord перестал работать в России без VPN

12:13 08.10.2024

Тысячи российских пользователей сообщают о невозможности подключиться к мессенджеру Discord. Об этом свидетельствуют данные профильного сайта Downdetector. 

Пользователи пишут, что у них не открывается приложение и не загружается сайт Discord. При этом они отмечают, что при включении VPN сервис подключается и работает без проблем.

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В конце сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что власти могут заблокировать Discord в России «уже в ближайшие дни». По данным издания, с 20 сентября Роскомнадзор направил мессенджеру пять новых решений о нарушении законодательства. Некоторые собеседники издания допустили, что Discord в России могут не заблокировать, а замедлить, как это ранее сделали с YouTube.

При этом издание отмечало, что в середине сентября российские пользователи уже жаловались на проблемы с подключением к Discord. Тогда проблема также решалась включением VPN.

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В свою очередь, «Новая газета Европа» напоминает, что ранее Роскомнадзор  потребовал от Discord удалить почти тысячу «противоправных» материалов, которые содержат «детскую порнографию, призывы к экстремизму, вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, призывы к самоубийству, пропаганду ЛГБТ, пронаркотический контент».

30 сентября Таганский суд Москвы оштрафовал Discord на 3,5 миллиона рублей за «неудаление запрещенной информации».

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