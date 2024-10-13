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Мир

SpaceX впервые успешно посадила на стартовую площадку первую ступень ракеты

2 минуты чтения 13.10.2024

Принадлежащая Илону Маску компания SpaceX впервые смогла приземлить на стартовую площадку первую ступень ракеты Starship, предназначенной для пилотируемых полетов. Об этом сообщает The Guardian. 

Запуск ракеты был произведен со стартовой площадки Starbase в Бока-Чика в южной части Техаса. Это уже пятая попытка компании посадить многоразовый носитель Super Heavy. Четыре предыдущие закончились неудачами: тогда ракеты либо падали, либо повреждались после взлета, что не позволяло совершить посадку.

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«Этот день войдет в историю инженерного дела», — заявила Кейт Тайс из штаб-квартиры SpaceX в Хоторне, штат Калифорния.

The Guardian отмечает, что руководитель полета должен был в режиме реального времени с помощью ручного управления решить, стоит ли предпринимать попытку приземления. Если бы состояние ракеты не было стабильным, ее бы сбросили в Мексиканский залив.

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Super Heavy длиной 71 метр после отделения от ракеты сел на металлические манипуляторы башни Mechazilla высотой 140 метров. Ранее первую ступень таким способом не сажали.

«Самое сложное тут точность. С точки зрения посадки на манипуляторы, у которых есть выдвижные рельсы, точность не должна выходить за рамки полуметра. По факту меньше, а с точки зрения крена — не более девяти градусов. Ну то есть представьте: ускоритель с высоты 95 километров должен ювелирно сесть на очень маленькую точку на башне», — рассказал The Insider аналитик ракетных пусков, автор научных статей о космосе и ракетостроении Георгий Тришкин.

Сам же пилотируемый корабль Starship был успешно выведен на орбиту, совершил суборбитальный виток вокруг Земли и после приводнился в акватории Индийского океана.

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