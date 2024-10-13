СМИ: Лукашенко мог получить «подарок» за поездку в не признанную Беларусью Абхазию

Беларусский расследовательский центр (БРЦ) совместно с Объединением бывших силовиков Беларуси BelPol, телеканалом «Белсат» и при поддержке «Киберпартизан» выпустил расследование, в котором утверждается, что президент Беларуси Александр Лукашенко посетил частично признанную республику Абхазия в 2022 году, а затем принял в Беларуси ее главу Аслана Бжания. За это Лукашенко получил участок в 20 гектаров на берегу Черного моря.

БРЦ пишет, что после визита Лукашенко в Абхазию стороны заявили о намерении развивать сотрудничество. При этом ранее Лукашенко утверждал, что европейские страны угрожали Беларуси санкциями, в том числе отключением от SWIFT, в случае признания Абхазии. По словам Лукашенко, Россия отказалась компенсировать этот ущерб.

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Вскоре после выделения президенту Беларуси земельного участка на абхазском телевидении заявили, что территорию предоставили компании «Жемчужина 2010» для «реализации крупного инвестиционного проекта», пишет БРЦ. Там якобы должны были построить санаторно-курортный комплекс. В сюжете утверждалось, что на его строительство выделили 15 миллиардов российских рублей, что оказалось больше годового бюджета Абхазии.

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По данным БРЦ, «Жемчужина 2010» принадлежит компании «Термалия», владельцем которой является бывший сотрудник Службы безопасности Лукашенко, а также гражданину Абхазии Дато Квициния, о котором нет информации в открытых источниках.

«Его непубличность натолкнула нас на мысль, что Квициния может быть номинальным владельцем компании, скрывающим интересы других лиц», — пишет БРЦ. В разговоре с Центром Квициния признался, что он «не в курсе, что [в компании] делают, что не делают».

Кроме того, БРЦ называет фактическим руководителем «Жемчужины 2010» Виктора Шеймана, ближайшего соратника и бывшего руководителя Управления делами Лукашенко.

Как пишет Центр, стройка на выделенном земельном участке так и не началась. При этом депутаты парламента Абхазии предупреждали, что территорию могут изъять в случае отсутствия на ней строительных работ. Как рассказали в компании «Абхазские проекты», такими работами может считаться даже возведение ограждения вокруг участка.