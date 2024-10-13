Бразилия углубит самую большую реку в мире

Крупнейшая на планете река Амазонка страдает от постоянных засух, вызванных изменением климата. Некоторые ее участки превращаются в мелкие озера. В связи с этим власти Бразилии решили углубить дно реки. Об этом сообщает The New York Times.

По данным Бразильской геологической службы, уровень воды на нескольких участках реки Амазонки в прошлом месяце упал до самого низкого уровня за всю историю наблюдений, которая началась в 1967 году. На одном участке в бразильском штате Амазонас уровень реки был на семь с половиной метров ниже среднего значения в это время года.

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«В некоторых местах мы практически можем видеть растительность на поверхности реки», — рассказал Фабрисио де Оливейра Гальвао, директор Национального департамента транспортной инфраструктуры.

Из-за резкого падения уровня воды люди с трудом доставляют детей в школу, больных в больницы, а также лекарства и питьевую воду в отдаленные деревни. Кроме того, многие жители Бразилии, как отмечает издание, испытают трудности во время предстоящего голосования на местных выборах, поскольку не смогут добраться до избирательных участков.

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В связи с этим в Бразилии приняли решение углубить дно реки, чтобы во время засухи люди могли свободно перемещаться по тропическому лесу и перевозить грузы. Издание отмечает, что в прошлом власти страны уже прибегали к таким мерам, но в крайнем случае. В этот раз работы будут вести непрерывно в течение пяти лет.

По словам Гальвао, этот процесс не несет большого риска для окружающей среды, хотя власти будут следить за качеством воды и воздействием на рыбу. В то же время другие ученые с ним не согласны и утверждают, что углубление дна Амазонки может повлиять на водные системы и навредить растениям и животным.

К примеру, в процессе работ могут быть затронуты скрытые залежи ртути, а рыбы могут подвергнуться большему воздействию токсичных химикатов. Также углубление дна может повысить мутность реки. Это затруднит проникновение солнечного света, без которого водные растения не могут размножаться.

The New York Time пишет, что изменения климата за последние несколько десятилетий привели к повышению средних температур в некоторый районах Амазонии на два градуса. Кроме того, дожди в этом регионе стали менее обильными, а сухой сезон увеличился на месяц по сравнению с 1970-х годами.