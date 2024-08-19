Ураган выбросил на пляжи Флориды крупные партии кокаина

Ураган «Дебби» выбросил на пляжи штата Флорида крупные партии кокаина на сумму в более 1,6 миллиона долларов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что первая партия была обнаружена «неравнодушным гражданином» на острове Исламорада в архипелаге Флорида-Кис. По данным погранслужбы США, общий вес упаковок с кокаином составил более 30 килограммов, а их стоимость на черном рынке может быть больше одного миллиона долларов.

19 августа Департамент шерифа округа Коллиер сообщил, что еще одна крупная партия кокаина, упакованная в «коробку размером с микроволновку», была найдена недалеко от города Эверглейдс в Мексиканском заливе. О 25-килограммовой находке общей стоимостью 625 тысяч долларов местным властям тоже сообщили «добрые самаритяне».

По словам спецагента Управления по борьбе с наркотиками в отставке Брайана Таунсенда, контрабандисты использовали технику «square grouper» — это способ упаковки блоков кокаина в пластик, который затем сбрасывают в океан с лодки или самолета.

«В 1970-х и 1980-х годах контрабандисты часто упаковывали марихуану таким образом, чтобы транспортировать ее из Карибского бассейна и Южной Америки во Флориду и другие прибрежные районы», — цитирует Таунсенда СNN.

Таунсенд считает, что контрабандисты могли намеренно сбросить пластиковые упаковки с кокаином в океан, чтобы потом их могли забрать наркодилеры. Однако в океане часто случаются штормы или ураганы, которые, как «Дебби», могут унести партию.

Летом 2024 года американские власти сообщали еще о двух похожих находках. В июне почти 25 килограммов кокаина стоимостью 450 тысяч долларов выбросило на остров Дофин в округе Мобил. Позднее, в этом же месяце, отдыхающий на острове Амелия во Флориде нашел 31 килограмм кокаина стоимостью четыре миллиона долларов, пишет CNN.

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