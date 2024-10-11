Европарламент проводил венгерского премьера песней Bella Ciao

Левые депутаты Европарламента исполнили итальянскую песню, гимн антифашистского сопротивления Bella Ciao после выступления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, пишет The Guardian.

«Это не Евровидение», — сказала спикер Европейского парламента Роберта Метсола, пытаясь остановить хор депутатов.

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В ходе дискуссии несогласные с политикой Орбана парламентарии обвинили его в близости к Владимиру Путину, а также осудили нарушения основных прав и свобод в Венгрии и высокий уровень коррупции.

Песню, которой провожали Орбана, в Италии поют каждый год 25 апреля в честь окончания фашистской диктатуры Бенито Муссолини и нацистской оккупации. Но в последнее время она звучала на антиправительственных протестах в Иране, баррикадах в Украине, ее также пели борцы за права женщин в Польше, а также, как отмечает The Guardian, незаконно транслировали с минаретов мечетей в Турции.

Самая известная версия этой песни рассказывает историю партизана, который осознает, что он, вероятно, в последний раз видит свою любимую женщину, так как уходит сражаться с неизвестным захватчиком.

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«От Чили до Гонконга, от Occupy Wall Street до Fridays for Future — этот гимн стал высшим музыкальным выражением тоски по свободе», — отмечает издание.

Точное происхождение Bella Ciao неизвестно. Самая старая запись мелодии, которая напоминает эту песню, датируется 1919 годом. Есть версия, что песня была народной, а также сомнения в том, что ее действительно пели итальянские партизаны.

Во время холодной войны Bella Ciao с ее нечетко определенным врагом стала общепринятым гимном, напоминающим о борьбе с фашизмом. На пленарном заседании в Страсбурге песня в основном звучала из той части зала, где заседают левые партии. «Что кажется позорным: изначальное очарование Bella Ciao заключалось именно в том, что она позволяла партиям разных мастей сцепиться руками против антидемократов», — пишет The Guardian.



