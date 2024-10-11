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Мир

Аллигаторы заползли в дома американцев после урагана

2 минуты чтения 11.10.2024

В американском штате Флорида аллигаторы заползают в затопленные дома к людям. Об этом пишет британская платформа Unilad. 

Комиссия по охране рыбы и дикой природы Флориды предупредила, что аллигаторы и другие дикие животные стали перемещаться в людные места из-за последствий урагана «Милтон», который вызвал торнадо, наводнения и шторм. Люди, которые постепенно возвращаются в свои дома, стали распространять видео в соцсетях о том, как встречают аллигаторов.

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В одном из видео, пользователи показали, что увидели аллигатора в своем затопленном доме. «Черт возьми!» — закричал мужчина, после того, как открыл дверь в гостиную и увидел животное.

Другой пользователь поделился, что в округе Ли аллигатор напал на его автомобиль. На видео видно, как дикое животное пытается прокусить колесо.

Комиссия по охране рыбы и дикой природы Флориды сообщила, что аллигаторов можно встретить в каждом округе штата, но нападения случаются довольно редко. «Хотя многие жители Флориды научились сосуществовать с аллигаторами, потенциальная вероятность конфликта всегда существует», — сообщили в комиссии.

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Биолог-эколог Кристофер Гиллет, который ведет блог об аллигаторах и других диких животных, попросил жителей находиться как можно дальше от затопленных вод.

«Змеи и аллигаторы могут находиться в паводковых водах, будьте осторожнее и держитесь подальше от воды. Правила безопасности в случаях с аллигаторами таковы: не кормите их, не заходите в воду и не подпускайте к ней своих детей и домашних животных», — написал он. 

По данным Би-би-си, ураган «Милтон», обрушившийся на американский штат Флорида в ночь на 10 октября, унес жизни, как минимум, 16 человек. Более двух миллионов домов и предприятий остались без электричества. Из затопленных территорий были спасены тысячи людей. 

Власти предупреждают, что в ближайшие дни в регионе ожидаются новые наводнения.

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