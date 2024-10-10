Зрители оперы пожаловались на тошноту после сцен с половым актом и пирсингом

18 зрителям Государственной оперы Штутгарта потребовалась медицинская помощь из-за сильной тошноты после просмотра оперы, в которой были сцены с пирсингом, неимитированным половым актом и большим количеством поддельной и настоящей крови. Об этом сообщает The Guardian.

Речь идет об опере Sancta в постановке австрийской танцовщицы Флорентины Хольцингер. «В субботу у нас было восемь, а в воскресенье — 10 человек, о которых пришлось позаботиться нашей службе по работе с посетителями», — рассказал пресс-секретарь оперы Себастьян Эблинг. По его словам, в трех случаях был вызван врач для оказания помощи.

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Как сообщает The Guardian, в основе постановки лежит опера 1920-х годов «Святая Сусанна» немецкого композитора Пауля Хиндемита. Для Хольцингер это была первая работа с оперой. Премьера спектакля состоялась в мае этого года в Мекленбургском государственном театре в Шверине.

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«Женская труппа [Хольцингер] обычно выступает частично или полностью обнаженной, а предыдущие представления включали в себя глотание мечей в реальном времени, нанесение татуировок, мастурбацию и сцены с кровью и экскрементами», — пишет издание о более ранних работах танцовщицы.

The Guardian отмечает, что после того, как в июне этого Хольцингер показала свой спектакль в Вене, епископы Зальцбурга и Инсбрука раскритиковали его как «неуважительную карикатуру на святую мессу». Австрийская художница ранее заявляла, что ее опера была создана не столько для того, чтобы высмеять церковь, сколько для того, чтобы провести параллели между консервативным институтом и кинк-сообществами и БДСМ-субкультурами.

Эблинг добавил, что зрителей заранее предупредили о возможных триггерах в спектакле, в том числе о запахах, громких звуках, откровенных сценах и демонстрации сексуализированного насилия.