В чешском городе запретили хоронить людей в гробах

Власти чешского города Ждяр-над-Сазавоу запретили местным жителям хоронить людей в гробах из-за глинистой почвы, не пропускающей достаточного количества воздуха, и большого количества грунтовых вод. Об этом сообщает чешский телеканал CNN Prima News.

По данным телеканала, могильщики нередко обнаруживали, что захороненные на кладбище тела не разлагаются в течение многих лет и всплывают при раскопках. Из-за этого на кладбище нельзя сделать новые захоронения.

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Запрет вызвал возмущение местных жителей. «Я обещал своей жене, что, когда мы умрем, мы будем вместе, но у нас не получится, потому что меня должны будут сжечь», — рассказал CNN Prima News владелец места на кладбище Фрэнсис Леопольд.

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Пресс-секретарь муниципалитета Ждяр-над-Сазавоу Бланка Соболова объяснила телеканалу, что захоронить на кладбище можно только урну с прахом. Местный житель Вацлав Новак назвал решение властей «абсолютной глупостью» и добавил, что люди испытывают стресс от самого факта смерти, в то время как из-за запрета им приходится искать альтернативные пути захоронения тел.

CNN Prima News отмечает, что некоторые жители города приняли решение эксгумировать тела захороненных родственников, чтобы перезахоронить их останки в других местах. Так поступил Олдржих Патек, которому не удалось похоронить свою мать рядом с отцом. Перенос останков отца ему обошелся примерно в 100 тысяч чешских крон (более 400 тысяч рублей).

«Спустя 28 лет [после захоронения] я могу сказать, что там было всего несколько костей, а могила была абсолютно сухой», — рассказал Патек.

Телеканал сообщает, что местные власти разослали владельцем участков на кладбище письма с инструкциями, но жители требуют, чтобы кладбище продолжало работать без каких-либо ограничений.