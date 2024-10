Европейских пограничников обвинили в пытках над беженцами

Гуманитарная организация No Name Kitchen (NNK) задокументировала насилие и жестокое обращение сотрудников Пограничной службы Хорватии в отношении просителей убежища, застрявших на границе. Фотографии их сожженных вещей и свидетельства пострадавших от пыток организация передала журналистам The Guardian.

Ежедневно на границе Хорватии и Боснии тысячи людей из Африки, Ближнего Востока и Китая пытаются пересечь Балканы, чтобы попасть в Европу. По данным издания, многих из них полиция обыскивает и грабит, других насильно выдворяют в Боснию.

Есть и те, которые застревают на границе и вынуждены ночевать во временных лагерях или на железнодорожных станциях. NNK, помогающая в том числе пострадавшим от насилия и дискриминации на границе Балкан и ЕС, напоминает, что подобные препятствия являются явным нарушением международного права, согласно которому люди должны иметь возможность подать прошение о предоставлении убежища, как только они окажутся на территории страны.

Застрявшие на границе стали массово жаловаться, что пограничники Хорватии на границе с Боснией сжигают их личные вещи. В конце 2023 и начале 2024 года сотрудники NNK отправились на границу Боснии и Хорватии, чтобы убедиться в этом. На месте гуманитарные работники нашли восемь «сожженных куч», где хорватские полицейские, вероятно, сжигали личные вещи застрявших на границе, в том числе документы, необходимые для подачи прошения об убежище.

Среди обгоревших предметов сотрудники NNK действительно нашли удостоверения личности, полуобгоревшие сумки, сотни телефонов, обувь, очки, официальные государственные документы, зарядные устройства, деньги и другие повседневные предметы, которыми пользовались застрявшие на границе. Таким образом, как сообщается, организация подтвердила их свидетельства.

Сотрудники организации также собрали показания о предполагаемом насилии со стороны хорватских пограничников. В декабре 2023 года 23-летняя беременная женщина из Марокко заявила, что сотрудники погранслужбы изнасиловали ее, а затем сожгли ее вещи. Другая женщина рассказала, что хорватский полицейский «подверг ее инвазивному личному обыску», во время которого осматривал ее половые органы и угрожал изнасилованием.

«Это самое худшее, что со мной случалось. Лучше бы меня избили», — сказала она. Женщину выдворили обратно в Боснию. После этого полицейские сожгли конфискованные у нее вещи.

Жестокому обращению подвергались и мужчины. В ноябре 2023 года четверо марокканцев сообщили, что полицейские на границе избили их, а затем сожгли их личные вещи. По их словам, полицейские также заставили мужчин идти босиком по горячему пеплу, угрожая избить дубинками. Один из пострадавших, по данным NNK, получил ожоги ступней ног.

Со всеми собранными фактами NKK обратилась к спецдокладчику ООН по вопросам пыток. Тем временем Хорватия последовательно отрицает факты выдворения мигрантов в Боснию и применения насилия в их отношении.

Представитель министерства внутренних дел Хорватии заявил, что ведомство проводит «политику абсолютной нетерпимости к любым возможным противоправным действиям со стороны своих сотрудников». По его словам, мигранты «иногда сами уничтожают предметы, которые они несут с собой, и выбрасывают личные вещи при попытке незаконно пересечь границу».