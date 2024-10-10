Пилоты Air France во время полета видели атакующие Израиль иранские ракеты

Самолет авиакомпании Air France оказался в небе над Ираком во время ракетной атаки Ирана на Израиль вечером 1 октября. Компания начала внутреннее расследование, передает Reuters.

Французский портал TF1 Info писал, что пилоты «видели ракеты из кабины», а иракская авиадиспетчерская служба даже пожелала им «удачи».

Рейс AF662 летел из Парижа в Дубай по специальному коридору, который используют все авиакомпании на юге Ирака. Через пятнадцать минут борт покинул воздушное пространство страны, но застал начало обстрела.

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«Не дожидаясь указаний от иракских властей, приняли решение приостановить полеты своих самолетов в воздушном пространстве страны с 17:00 (19:00 по мск)», — сообщили в Air France. Воздушное пространство Ирака было официально закрыто местными властями только в 17:56.

Представители Air France также добавили, что во время иранской ракетной атаки на Израиль один из рейсов вернулся в Париж, а другой сделал дополнительную остановку в Дели для дозаправки, чтобы дальше лететь по более длинному маршруту.

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1 октября Иран выпустил по Израилю порядка 200 ракет. Атака продолжалась около часа. Позже власти Израиля заявили, что действия Ирана «будут иметь последствия», пообещав нанести ответный удар. Министр обороны страны Йоав Галлант заявил, что он будет «смертоносным, точным и особенно неожиданным».

Ранее стало известно, что пассажир самолета авиакомпании «Победа», который летел из Екатеринбурга в Москву, заподозрил соседей в готовящемся взрыве и сорвал вылет. Всех пассажиров рейса высадили для повторного досмотра багажа, а самолет проверили. Борт смогу улететь в столицу с двухчасовым опозданием.