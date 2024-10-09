Пассажир самолета заподозрил соседей в готовящемся взрыве и сорвал вылет

Пассажир самолета авиакомпании «Победа», летевший из Екатеринбурга в Москву, посмотрел в телефоны соседей и сделал вывод, что самолет взорвется. Из-за этого вылет задержали на два часа, сообщает телеграм-канал «Авиаторщина».

По данным телеграм-канала, инцидент произошел в момент, когда самолет Boeing 737 (RA-73245) уже выруливал на взлетно-посадочную полосу. Мужчина по имени Юрий, сидевший в девятом ряду, увидел в телефонах двух своих попутчиков нечто подозрительное. Что именно он заметил, пока неизвестно.

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Юрий подошел к бортпроводникам и сообщил им, что самолет якобы заминирован и добавил: «Мы все сейчас взорвемся». О его подозрениях доложили диспетчерам, после чего командир экипажа вернулся на перрон и уехал на удаленную стоянку. Пассажиров рейса высадили, чтобы они прошли повторный досмотр багажа.

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Также был проведен осмотр самолета, в ходе которого не было обнаружено никаких взрывчатых веществ или устройств. В то же время Юрия и двух других пассажиров, в телефоны которых он посмотрел, задержали.

После завершения досмотров пассажирам разрешили вернуться на борт. Рейс прилетел в аэропорт Внуково с двухчасовым опозданием. Были ли на его борту задержанные пассажиры, «Авиаторщина» не уточняет.

Ранее стало известно, что бортпроводник американской авиакомпании Spirit Airlines высадил двух пассажирок из самолета из-за слишком коротких маек. Проводник утверждал, что в авиакомпании существует некий дресс-код. Девушки рассказали, что представители компании не связались с ними, не объяснили произошедшее и не вернули деньги за билеты.

До этого пассажиров бизнес-класса авиакомпании S7 Airlines, летевших из Новосибирска на Камчатку, сняли с рейса после того, как они пошутили, что в их ручной клади находится бомба.