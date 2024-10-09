Хозяевам бобрихи пришлось судиться за право не выпускать ее в дикую природу

В американском штате Массачусетс власти потребовали от хозяев двухлетней бобрихи по имени Ниби отселить ее в дикую природу. Хозяева, волонтеры-зоозащитники из организации Newhouse Wildlife Rescue, обратились в суд, сообщило информагентство Associated Press.

Сотрудники Newhouse Wildlife Rescue два года назад подобрали бобриху-младенца на улице и поселили у себя на станции в городе Челмсфорд, в большом вольере с прудом, рассказали журналисты. Ниби два года оставалась героем публикаций в фейсбуке организации, на который сейчас подписаны 179 тысяч пользователей.

Однако в сентябре Отдел рыболовства и дикой природы штата Массачусетс выдал Newhouse Wildlife Rescue предписание выпустить бобриху на волю, в дикую природу. Ответственные за охрану природы чиновники настаивали, что «почти во всех случаях» лучше оставлять диких животных на воле, чтобы те не зависели от человека в поисках пищи и крова, пишет Associated Press.

Зоозащитники обратились в суд, чтобы обжаловать решение Отдела. Основательница Newhouse Wildlife Rescue Джейн Ньюхаус рассказала журналистам, что зоозащитники пытались познакомить Ниби с ее возможными родителями, а затем и с другими бобрами. Но она не шла на контакт, желая оставаться с людьми, сказала Ньюхаус.

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Суд разрешил оставить бобриху у зоозашитников на время, до окончания разбирательства. Окончательное решение судья собирался вынести через три дня. Зоозащитники опасались, что вердикт может оказаться не в пользу Newhouse Wildlife Rescue, пишет Associated Press.

Фанаты Ниби начали собирать подписи под онлайн-петицией с требованием оставить животное у хозяев. За два дня под петицией подписались около 25 000 человек. В день, когда об этом стало известно, губернатор Мора Хили заявила, что «Ниби покорила сердца в Массачусетсе и по всей стране», в том числе ее. Губернатор сказала, что Ниби сможет остаться под опекой Ньюхаус, получив статус «учебного бобра», чтобы «вдохновлять людей защищать природу».

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На следующий день Ньюхаус встретилась с губернатором в вольере Ниби. Основательница Newhouse Wildlife Rescue рассказала журналистам, что отпустить бобриху в дикую природу означало бы обречь на верную смерть, поскольку животное не знает, как выживать.

Зоозащитники написали у себя в фейсбуке, что на этой неделе собираются провести первое пробное «образовательное мероприятие» с участием животного. «Мы должны изучить вопрос безопасности и уровень стресса, который сможет выдержать Ниби, начиная свою новую работу по информированию жителей Массачусетса и мира о бобрах», — сообщили зоозащитники.