Харрис отказалась встречаться с Путиным без Зеленского 

Вице-президент США и кандидат от Демократической партии на предстоящих президентских выборах Камала Харрис в интервью CBS заявила, что в случае своей победы не готова к встрече с Владимиром Путиным для обсуждения завершения войны в Украине.

«Нет, не в двустороннем порядке без Украины. Украина должна иметь право голоса в вопросе будущего страны», — сказала Харрис.

Она также добавила, что если бы ее соперник на выборах Дональд Трамп был президентом, то «Путин бы сейчас сидел в Киеве». «Давайте проясним это. Он говорит: “О, он может положить конец этому в первый же день”. Знаете, что это значит? Речь идет о капитуляции», — пояснила вице-президент.

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В начале августа кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп утверждал, что Харрис контактировала с Путиным за три дня до начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. По его словам, Харрис якобы «отправляли повидаться с Путиным, чтобы не было захода в Украину». Сама Харрис назвала это заявление Трампа ложью.

Ее слова подтвердил и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. В июле он говорил, что не помнит ни одного контакта Путина с Харрис. В открытых источниках, как пишет «Коммерсантъ», также нет никакой информации о подобной встрече.

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Ранее Трамп неоднократно заявлял, что может за сутки завершить войну в Украине. По его словам, для этого ему будет достаточно поговорить с Путиным и Зеленским.

«Я бы сказал Зеленскому: довольно, тебе нужно заключить сделку. Я скажу Путину: если вы не заключите соглашение, мы дадим им [Украине] очень многое, больше, чем у них когда-либо было, если придется», — поделился своими планами Трамп.

При этом Трамп утверждает, что хорошо знает и Зеленского и Путина, с которыми у него якобы «были очень хорошие отношения». В то же время в сентябре он назвал Зеленского «величайшим торгашом в истории и заявил, что президент Украины хочет, чтобы на выборах в США победили демократы, так как это позволит ему и дальше получать финансовую поддержку.