Мы с семьей живем на 30 тысяч в месяц

23-летняя Анна Коткевич вышла замуж за курсанта военной академии в Серпухове и переехала к нему в общежитие вместе с сыном. Втроем они жили на курсантскую зарплату — от 28 до 32 тысяч рублей, плюс их финансово поддерживали родители. Ежемесячные траты молодой семьи на еду составляли не больше 10 тысяч рублей, при этом, по словам Коткевич, им с мужем удавалось откладывать деньги — на ипотечную квартиру для сына. «Холод» открывает новую рубрику «Потрачено», в которой рассказывает о доходах и тратах россиян в разных регионах.

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Имя и фамилия героини изменены. Информация о заработке и тратах описана с ее слов.

Имя, фамилия: Анна Коткевич

Возраст: 23 года

Город: Санкт-Петербург; Серпухов; Вологодская область

С кем живу: муж, сын 6 лет, собака из приюта

Должность и сфера: блогер в инстаграме, раньше работала в SMM

Доходы: собственного заработка от работы блогером пока нет, муж, обучаясь в военной академии, получал от 28 до 32 тысяч рублей

Жилье

Я родилась в Иркутской области, мои родители — военные. Мы с ними постоянно переезжали и жили в служебных квартирах в воинских частях. Муж тоже из семьи военных: мы с ним познакомились лет в восемь как раз в воинской части, где жили с родителями. Он учился в Серпухове в Военной академии ракетных войск стратегического назначения, а я жила с сыном от другого брака в Санкт-Петербурге. Когда мы поженились, мужу выделили комнату в общежитии, и мы с сыном и собакой переехали к нему.

В этом году муж закончил академию, и скоро мы будем переезжать в нашу первую служебную квартиру в Вологодской области — нам выделили двухкомнатную квартиру, потому что мы с ребенком.

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Еще мы купили квартиру в ипотеку для сына в Санкт-Петербурге. Квартира в районе Кудрово — она стоила 5 миллионов рублей. На первоначальный взнос на нее мы с мужем откладывали деньги и нам помогли родители. Ипотечный кредит на 20 лет с ежемесячным взносом 20 тысяч рублей в месяц.

Стиль жизни

После завершения учебы мой муж будет работать связистом. Мы еще не знаем, какая у него будет зарплата, потому что он еще не подписывал контракт и не видел условий. Когда обустроим квартиру в Петербурге, будем сдавать ее до совершеннолетия ребенка — будет дополнительный источник дохода.

Мои родители и родители мужа достаточно часто финансово помогают нам, потому что понимают, что мы еще не встали на ноги. Родители у нас молодые: им чуть больше 40 лет, они работают. Нет такого, что они каждый месяц переводят какую-то одинаковую сумму. Бывает, что мы вообще не берем у них денег, а бывает, что просим на что-то конкретное или они сами просто так переводят нам, например, 5 тысяч рублей. На праздники они тоже переводят деньги нам и ребенку. Нам с мужем не очень комфортно брать деньги у родителей, хочется быть независимыми в этом плане, но пока не получается.

Сейчас из-за переезда в Вологодскую область и ремонтов откладывать у нас не получается совсем, но пока жили в общежитии, муж старался откладывать, чтобы нам хватило на первоначальный ипотечный взнос.

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Путешествовать мы можем только по России: из-за работы мужа другой возможности у нас не будет. Иногда ездили из Серпухова в Москву. Когда мы первый раз вместе поехали в Москву, муж сделал мне предложение на катке на Красной площади — это было очень впечатляюще. Прошлым летом мы ездили к родителям в Иркутскую область, отдыхали на Байкале. В ближайшем будущем хотим съездить на Алтай и в Карелию.

Когда жили в общаге, чаще всего выходные проводили с друзьями: сослуживцем мужа и его женой. Играли в настольные игры: дженгу, монополию. Походы в кино или театр мы себе тоже не можем позволить.

У нас есть кредитная карта с лимитом 30 тысяч рублей, мы ей пользовались, когда делали ремонт в комнате в общаге. Сейчас мы ей не пользуемся, она у нас просто есть. Рассрочки мы не берем. Кроме ипотечной квартиры у нас в собственности больше ничего нет.

Еда

Пока муж учился в военной академии, мы тратили на еду около 10 тысяч рублей в месяц. Заказывали доставку продуктов из супермаркета сразу на месяц вперед. Покупали мясо (курицу или говядину), картошку, крупы, макароны, овощи. Ребенок ходил в детский сад, а муж весь день проводил на учебе, поэтому несколько раз в день они ели там, а дома только вечерами и в выходные.



Муж и сын очень любят борщ: огромной кастрюли хватает на три дня. Я часто запекаю овощи с курицей в духовке, готовим картошку и фаршированные перцы. Ребенок обожает макароны. Не могу сказать, что мы чего-то не можем себе позволить из продуктов. Несмотря на небольшой доход, у нас достаточно разнообразное питание: всегда есть овощи, мясо.

Если говорить про праздничные продукты, то на Новый год у нас всегда есть банка икры, запеченная курица, пюре, крабовый салат, оливье. На дни рождения определенных традиций у нас нет — зависит от сезона и наших пожеланий. На последний день рождения ребенка я пекла торт, вместе с ним мы его украшали, а на день рождения мужа ездили с друзьями на шашлыки.

В начале совместной жизни мы с мужем часто заказывали доставку роллов, бургеров, но быстро поняли, что на это уходит много денег, поэтому отказались от доставок и готовим сами. В кафе семьей мы не ходим. Я могу себе позволить вкусный раф в кофейне, но не часто.

Главная финансовая задача прямо сейчас

Сделать ремонт в служебной квартире и обставить квартиру в Петербурге.



По моим подсчетам, на служебную квартиру уйдет порядка 200–300 тысяч рублей. Я планирую поклеить там новые обои, поменять линолеум, нужно купить всю бытовую технику и мебель — квартира абсолютно пустая, не считая сантехники и плиты. Сначала будем покупать б/ушное подешевле и постепенно будем менять на новое.



На квартиру в Петербурге понадобится, по моим оценкам, 116 тысяч (это без учета стоимости работ сборщиков мебели или стоимости доставки): в эту сумму я включила стоимость плиты, кухонного гарнитура, стиральной машинки, холодильника и стола. Заказывать мебель планирую с Wildberries, потому что там все дешевле, чем в магазинах.



Думаю, что на обустройство служебной квартиры и квартиры в Петербурге уйдет около года, потому что все сразу финансово мы не осилим.

Последняя крупная покупка

Самая значимая и важная покупка для нашей семьи — это квартира, которую мы купили в ипотеку с весьма большим ежемесячным платежом. Если не считать ее, то я только что купила диван. Он стоил 17,5 тысяч рублей — деньги на него перевели родители.

Ежемесячные расходы помимо жилья и еды:



– сезонные вещи: 2000–15000 рублей. Иногда приходится тратить много, когда ребенок вырастает из предыдущих размеров и нужно покупать обувь и одежду на сезон. Базово тратим около 2000 рублей в месяц: пара маечек, носки, трусы;

– детский сад: до 1000 рублей на экскурсии и театр от сада;

– игрушки для ребенка: около 2000 рублей;

– интернет: 1000 рублей;

– сотовая связь: 1000 рублей на двоих;

– транспорт: до 500 рублей на всю семью уходило, когда мы жили в Серпухове. Сколько будет в Вологодской области, пока не знаю. Ездим на общественном транспорте; цены на такси, особенно если ехать с ребенком (которому нужно автокресло), для нас просто космос;

– красота: муж и сын стриглись каждый месяц за 600 рублей (по 300 рублей за стрижку). Я на себя денег не трачу, маникюр делаю сама, в парикмахерскую хожу очень редко;

– хобби: 1500–2000 рублей. Мы с мужем часто покупаем или какую-то книгу по творчеству или материалы для творчества, канцтовары;

– собака: 500 рублей на корм, но в основном она на естественном питании. Раз в год прививки.



Всего (без еды и жилья): 10100–23600 рублей в месяц.

Блиц

– Какое у вас вообще отношение к деньгам? Мы пока выстраиваем с ними отношения. Отказываться от импульсивных покупок тяжело, а если ребенок просит купить ему какую-то игрушку, покупаем. За первые пару месяцев совместной жизни мы научились составлять списки покупок и придерживаться этого плана.

– Считаете ли вы свой доход достойным? Да, я считаю, что зарплата мужа, пока он учился в академии и был студентом, достойной. Но теперь хочется, чтобы он зарабатывал больше. Думаю, что нам нужно минимум 70 тысяч рублей в месяц на семью. Но, конечно, чем больше, тем лучше.

– На что не хватает дохода? На платную медицинскую помощь.



– Планируете ли рост дохода и за счет чего? Планирую развивать блог и монетизировать его. Также хочу заниматься творчеством, продавать картины. И в будущем будет дополнительный доход от сдачи квартиры в аренду.

Самое сложное в жизни с ограниченным бюджетом — то, что могут происходить форс-мажоры. Например, что-то ломается из техники или кто-то из нас заболевает и нужно покупать лекарства. В таких случаях мы обращаемся за финансовой помощью к родителям.