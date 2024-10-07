Европейцы стали больше экономить из-за страха перед войнами

Европейские домохозяйства стали сберегать больше денег, чем в период до пандемии коронавируса. Европейцы боятся развития войны в Украине и экономического кризиса из-за эскалации на Ближнем Востоке. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на данные Евростата.

Газета сравнивает данные по сбережениями в Европе и в США. Коэффициент сбережений европейских домохозяйств достиг трехлетнего максимума в 15,7%. Для сравнения: до пандемии этот показатель держался на уровне 12,3%. В США коэффициент сбережений составил 5,2% во втором квартале. В 2010-2019 годы средний показатель уровня личных сбережений составлял 6,1%.

FT отмечает, что не совсем корректно сравнивать напрямую основные показатели по США и Европе, однако можно отследить тенденцию. Активные расходы американцев после пандемии помогли восстановить экономику США, когда как бережливость европейцев замедляет рост экономики в Европе. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозирует, что ВВП США увеличится на 2,6% благодаря высоким расходам домохозяйств. ВВП еврозоны увеличится лишь на 0,7%.

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Газета напомнила, что европейцы и американцы стали сберегать деньги во время пандемии из-за того, что проводили большую часть времени в самоизоляции у себя дома. Американцы же после нормализации жизни успели растратить накопленные деньги, когда как европейцы все еще осторожно относятся к своим сбережениям. Во многом их чувство незащищенности подпитывает война в Украине и конфликт на Ближнем Востоке, объясняет FT. Европа больше США зависит от поставок энергии из этих регионов.

«Более низкий уровень сбережений в США способствовал росту потребительских расходов, что стало ключевым фактором роста США и основной причиной того, почему экономика США росла быстрее, чем экономика Европы», — объяснил главный экономист Moody’s Analytics Марк Занди.

Занди добавил, что благосостояние домохозяйств США увеличивается за счет еще двух факторов: более оживленный чем в Европе фондовый рынок и высокие цены на недвижимость. В Европе больше берут краткосрочные ипотечные кредиты из-за страха перед более высокими ставками в будущем, когда как американцы в основном выплачивают кредиты по фиксированным ставкам, которые они брали на 15-30 лет.

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Главный экономист Citi Натан Шитс заметил, что американским домохозяйствам комфортно жить даже при маленьких сбережениях. «Европейский потребитель просто очень-очень осторожен, а потребителю в США гораздо комфортнее тратить, тратить и еще раз тратить», — отметил Шитс.

В сентябре бывший председатель Европейского центрального банка Марио Драги выпустил доклад о состоянии экономики Европы. Он предсказал Европе экономический застой. Экономики США и Китая уже растут быстрее, чем экономика ЕС, а значительного роста производительности ждать не стоит из-за сокращения населения трудоспособного возраста. Кроме того, из-за войны в Украине Евросоюз впервые с конца Второй мировой войны должен найти деньги на оборону.