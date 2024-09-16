Евросоюзу предсказали «печальное будущее» из-за России и США

Евросоюз в ближайшем будущем может столкнуться с военной угрозой со стороны России и с коммерческой — со стороны США и Китая. В итоге европейское объединение может ожидать «печальное» будущее, пишет Reuters.

Агентство ссылается на доклад бывшего председателя Европейского центрального банка Марио Драги. В первую очередь он обращает внимание на экономические проблемы Евросоюза. Экономический рост замедляется, и ситуацию усугубляет Китай, который стал для ЕС конкурентом на мировом рынке. Кроме того, ЕС потерял главного поставщика дешевой энергии — Россию. Из-за войны в Украине Евросоюзу впервые с конца Второй мировой войны приходится вкладываться в оборону.

Читать еще Я обеднела после начала войны Я покупала брендовые сумки и летала за границу на выходные. Теперь мне хватает только на самое необходимое

Reuters отмечает, что России, Китаю и США станет легче помыкать «умирающим ЕС». Россия будет давить в военных вопросах, а Китай и США — в экономических, так как экономики этих стран растут быстрее, чем экономика ЕС. Драги предсказывает Европе экономический застой. Производительность в ЕС росла в среднем на 0,7 процента каждый год. С такими темпами вкупе с сокращением населения трудоспособного возраста европейская экономика просто встанет, считает Драги.

Для Евросоюза невыгодно, чтобы следующим президентом США стал Дональд Трамп, продолжает Reuters. Он пообещал ввести новые пошлины на технологии и продукты не только для Китая, но и для союзников Вашингтона. Если США и ЕС начнут торговую войну, то они больше не смогут вместе противостоять КНР, подчеркивает агентство. С другой стороны, победа Камалы Харрис «может снять напряжение», так как политик-демократ с меньшей вероятностью станет угрожать Евросоюзу.

В своем прогнозе Драги предлагает привлечь в Евросоюз дополнительные 800 миллиардов евро инвестиций. Эти деньги должны пойти на промышленность, чистые технологии и развитие искусственного интеллекта. Однако трудно понять, как ЕС мог бы привлечь столько средств. В теории блок мог бы занять часть из них, но Германия почти сразу же отвергла эту идею. В стране действует «долговой тормоз» — закон, который жестко ограничивает власти в объемах заимствований. Две другие крупные европейские страны — Франция и Италия — уже, как пишет Reuters, «тонут в долгах».

Аналитикам остается надеяться на ослабление конкурентных экономик, в том числе китайской. Первые признаки застоя экономики КНР уже наблюдаются, считает главный экономический советник UniCredit Эрик Нильсен. В ближайшие десятилетия трудоспособное население Китая будет сокращаться гораздо быстрее, чем в ЕС. ООН прогнозировала, что к концу столетия Китай может потерять до половины своего населения.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.