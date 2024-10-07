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Мир

Компьютерный анализ показал рост бессвязности и агрессивности речей Трампа 

2 минуты чтения 07.10.2024

Речи кандидата в президенты США от республиканской партии 78-летнего Дональда Трампа становятся все более бессвязными. К такому выводу пришли журналисты газеты The New York Times (NYT), получив результаты компьютерного анализа речей Трампа на митингах, интервью, заявлений для прессы и постов в социальных сетях. 

Издание утверждает, что с 2015 год, когда Трамп начал свою политическую карьеру, заявив о намерении баллотироваться в президенты США, его речи сильно изменились. 

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«Он всегда был дискурсивным и часто не был привязан к истине, но с течением времени его речи становились все более мрачными, резкими, длинными, злыми, менее сфокусированными, более богохульными и все более зацикленными на прошлом», — пишет NYT. 

Проведенный анализ показал, что количество ругательств в высказываниях Трампа выросло на 69%, а употребление слов «все или ничего», «всегда», «никогда» — на 13%. Некоторые опрошенные изданием эксперты полагают, что такие изменения являются «признаком преклонного возраста». 

Сам Трамп многократно хвастался тем, что «блестяще» прошел когнитивные тесты в бытность президентом США. Он также называл свой стиль выступлений «плетением» и называл себя «блестящим оратором». При этом он упрекнул журналистов и комментаторов в предвзятом отношении. 

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«Я два часа обхожусь без телесуфлеров, и, если я говорю хоть одно слово немного не так, они говорят: “У него когнитивные нарушения”», — пожаловался Трамп на одном из недавних выступлений. 

Голосование на выборах президента США пройдет 5 ноября. Согласно последним данным социологических опросов, соперница Трампа, кандидат от Демократической партии и действующий вице-президент страны Камала Харрис незначительно опережает его. Так, за Харрис готовы проголосовать 48,4% американских избирателей, тогда как о поддержке Трампа заявляют лишь 45,9% опрошенных. 

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