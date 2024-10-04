Экс-президента Боливии обвинили в изнасиловании несовершеннолетней и торговле людьми

Прокуратура Боливии выдала ордер на арест бывшего президента страны Эво Моралеса. Его обвиняют в изнасиловании 15-летней девочки, а также в причастности к торговле людьми, сообщает Bolivia TV.

По версии следствия, в 2015 году, когда Моралес занимал президентский пост, он изнасиловал несовершеннолетнюю девочку, которая впоследствии родила дочь.

«Мы с возмущением узнали о серьезных преступлениях, которые остались безнаказанными: в частности, я имею в виду девочку, которая была изнасилована в возрасте 15 или 16 лет», — заявил на пресс-конференции министр юстиции Боливии Сесар Силес.

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При этом боливийское издание Brujula Digital со ссылкой на материалы дела пишет, что родители изнасилованной девочки получали выгоду от ее связи с Моралесом — ее мать даже выдвигалась кандидатом в законодательное собрание департамента Тариха, но не прошла из-за криминального прошлого.

В ордере прокуратуры департамента Тариха на арест Моралеса говорится, что у силовиков также есть «достаточно доказательств» о причастности экс-президента к торговле людьми.

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Сам Моралес напрямую эти обвинения не комментировал, но написал в соцсети X: «Я не удивлен и не обеспокоен. Все неолиберальные правительства, включая нынешнее, угрожали мне, преследовали меня, сажали в тюрьму, пытались убить. Я не боюсь! Они не заставят меня замолчать!»

Расследование в отношении Моралеса, который занимал пост президента с 2006 по 2019 годы, министерство юстиции Боливии инициировало еще в 2020 году, но тогда его так и не завершили.