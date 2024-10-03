Женщину обезглавил собственный сын 

Незадолго до убийства она забрала его из тюрьмы. Тело нашли родственники, готовившие ей сюрприз на день рождения

49-летняя Тереза Дехесус Круз Рубио, учительница из американского штата Аризона, собиралась поехать на мероприятие по случаю своего дня рождения. Родственники женщины хотели устроить ей вечеринку-сюрприз, на которую женщина так и не смогла приехать — ее обезглавили в собственном доме. В убийстве признался сын погибшей Алехандро Давид Гонзалес. За сутки до этого женщина забрала его из тюрьмы и привезла домой. «Холод» рассказывает об этой истории.

Любимая учительница

Тереза Дехесус Круз Рубио жила в в городе Глендейл и работала в Southwest Key Programs — одной из крупнейших некоммерческих организаций в США, которая обучает и помогает детям и молодежи из Латинской Америки, прибывшей в США без родителей и опекунов. Журналисты пишут, что на работе женщину называли «любимой учительницей».

27 сентября Круз Рубио позвонила сестра. Она пригласила ее на семейное мероприятие: родственники готовили для нее сюрприз, вечеринку в честь дня рождения. Круз Рубио пообещала приехать.

За день до этого она забрала домой своего 25-летнего сына Алехандро Давида Гонзалеса из тюрьмы, который едва закончил отбывать срок по неназванному обвинению. Как пишут местные СМИ, он страдал психическими расстройствами.

Круз Рубио так и не появилась на вечеринке и перестала отвечать на звонки, и семья заподозрила неладное. Родственники решили поехать к ней домой и проверить, все ли в порядке. Дверь им никто не открыл. Семья запереживала и вызвала слесаря, чтобы вскрыть дверь. Около полуночи они вошли в дом и «обнаружили ужасную картину» — Круз Рубио была жестоко убита.

«Звонивший в службу 911 сообщил, что в доме находится его член семьи, которому отрезали голову», — рассказал на пресс-конференции сержант из полицейского управления Глендейла Брайан Хоскин.

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Сын и мужчина на велосипеде

Прибывшие на место преступления полицейские обнаружили кровь, разбрызганную по всей квартире, включенный душ, а также набор ножей в раковине. По словам полицейских, на одном из ножей были волосы и кровь, которые «кто-то пытался отмыть». «Жертве полностью отрезали голову, а также нанесли многочисленные ножевые ранения в живот, грудь и руки», — рассказал Хоскин.

Сестра Круз Рубио заметила, что у дома не было внедорожника, который она на время дала сестре. Тогда полиция начала разыскивать автомобиль и сына убитой женщины.

С помощью камер видеонаблюдения удалось выяснить, что в 16:52 ее сын уехал из дома на внедорожнике тети, а через полчаса зачем-то «связался с членами семьи, используя телефон матери». Полиция нашла машину и водителя глубокой ночью в городе Феникс, столице Аризоны. Во время задержания парень был в крови. Полиция также заметила ранения на его руках.

Во время разговора с полицейскими Гонзалес признался, что ударил мать ножом, а затем отрезал ей голову. При этом он отметил, что убивал ее в состоянии наркотического опьянения вместе с «темнокожим мужчиной, который катался по району на велосипеде». По словам Гонзалеса, они вместе курили метамфетамин, а потом его новый приятель «что-то сделал с его мамой» и заставил его «ударить ее ножом».

Полиция сообщила, что пока не нашла никаких подтверждений словам Гонзалеса о соучастнике. Убийце предъявили обвинение в предумышленном убийстве и краже средства передвижения. Его водворили в тюрьму округа Марикопа и назначили залог в один миллион долларов наличными.

«Это ужас для всей семьи, которой пришлось это пережить. Это ужас для офицеров, которым пришлось это увидеть», — прокомментировал преступление Хоскин. Сейчас полицейским, как и семье убитой, оказывается психологическая помощь.