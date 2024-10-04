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Мир

Борис Джонсон рассказал о найденной в его туалете прослушке после визита премьера Израиля 

2 минуты чтения 04.10.2024

После визита израильского премьера Биньямина Нетаньяху к Борису Джонсону, который на тот момент был министром иностранных дел Великобритании, в туалете последнего нашли прослушивающее устройство. Об этом Джонсон написал в своих мемуарах, отрывки которых опубликовала газета The Telegraph. 

Случай, о котором идет речь, произошел в 2017 году. По словам Джонсона, во время встречи с Нетаньяху израильский премьер извинился и отлучился в туалет. Как пишет Джонсон, уборная была расположена в секретной пристройке и была похожа на мужские туалеты в «шикарных лондонских клубах». 

«Там Биби (прозвище Нетаньяху. — Прим. «Холода») провел некоторое время, и может быть, совпадение, а может, и нет, но мне сказали, что позже, когда они проводили регулярную проверку на наличие подслушивающих устройств, в громоотводе обнаружили подслушивающее устройство», — написал Джонсон.

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Описывая ту встречу Джонсон вспоминает, что похвастался Нетаньяху тем, что в его кабинете стоит стол, за которым была составлена Декларация Бальфура. В этом документе была изложена «цель создания в Палестине национального очага для еврейского народа». 

По словам Джонсона, Нетаньяху был впечатлен таким артефактом и восхищенно сказал: «Вау!» Тогда Джонсон сказал израильскому премьеру, что у него есть и та самая ручка, которой была написана декларация. 

При этом в своих мемуарах Джонсон признается, что на самом деле этой ручки у него не было, а в качестве таковой он показал Нетаньяху обычную шариковую ручку Bic. Да и в том, была ли Декларация Бальфура написана за этим столом Джонсон тоже сомневается. 

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Как отмечает Politiсo, годом позже ФБР стало известно о попытке израильских спецслужб установить прослушивающие устройство рядом с Белым домом, чтобы прослушивать бывшего тогда американским президентом Дональда Трампа. 

Трамп тогда, как пишет издание, не поверил собственным спецслужбам, а Нетаньяху отверг все обвинения, сославшись на то, что израильским спецслужбам запрещено шпионить в США. 

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