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Криминал

Сжегшего Коран Никиту Журавеля обвинили в госизмене

2 минуты чтения 03.10.2024

Отбывающего срок за сожжение Корана Никиту Журавеля обвинили в госизмене. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры. 

По версии следствия, Журавель в одном из мессенджеров «инициативно предложил сотрудничество представителю службы безопасности Украины». В марте 2023 года он якобы отправил видеозаписи железнодорожного состава, который перевозил российскую военную технику, в частности, самолеты. Кроме того, как утверждают в прокуратуре, Журавель также отправил сотруднику СБУ данные о передвижении служебного автомобиля одной из воинских частей.

«Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя Волгограда Никиты Журавеля. Он обвиняется по ст. 275 УК РФ (государственная измена)», — говорится в пресс-релизе силовиков. Там также отмечается, что дело направлено в Волгоградский областной суд для рассмотрения по существу.

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В конце февраля 2024 году суд в Чечне признал Никиту Журавеля виновным в оскорблении чувств верующих и хулиганстве и приговорил его к трем с половиной годам колонии, а также к 300 часам обязательных работ.

Задержали Журавеля в Волгограде в конце мая 2023 года после того, как в сети распространилось видео с сожжением Корана на фоне местной мечети. После этого молодого человека передали чеченским силовикам. В конце сентября того же года глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает Журавеля. После этого инцидента Адам Кадыров получил несколько наград. 

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