Никиту Журавеля приговорили к 3,5 года колонии за сожжение Корана

Суд в Чечне приговорил Никиту Журавеля к трем с половиной годам колонии, а также к 300 часам обязательных работ за сожжение Корана. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на собственного корреспондента в зале суда.

Журавеля признали виновным по двум статьям — об оскорблении чувств верующих и хулиганстве. Его задержали в Волгограде в конце мая 2023 года вскоре после того, как в сети распространилось видео с сожжением Корана на фоне местной мечети. Суд в Волгограде арестовал Журавеля, после чего его сразу передали чеченским силовикам. Министр национальной политики республики Ахмед Дудаев тогда утверждал, что это якобы было сделано по инициативе федеральных органов власти.

В конце сентября 2023 года глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает Журавеля. «Побил и правильно сделал», — написал прокомментировал эти кадры Кадыров-старший. В середине декабря он еще раз похвалил своего сына за это, отметив, что «было бы хорошо, если он убил его [Журавеля]». С тех пор Адам Кадыров получил несколько наград.

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