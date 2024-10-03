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Мир

Банк Ватикана уволил молодоженов из-за запрета на браки между сотрудниками

2 минуты чтения 03.10.2024

Мужчину и женщину, которые недавно поженились, уволили с работы в банке Ватикана за то, что они нарушили запрет на браки между сотрудниками. Итальянские СМИ прозвали их «Ромео и Джульеттой». Об этом сообщает The Guardian.

Издание отмечает, что пара поженилась в августе этого года, когда в банке уже действовал запрет на браки между сотрудниками, направленный на предотвращение кумовства.

Молодоженам дали 30 дней на то, чтобы один из них уволился, а другой сохранил работу. Однако никто из них не захотел уходить с занимаемой должности. По истечении предоставленного им срока обоих супругов уволили.

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Банк Ватикана заявил, что принял «трудное решение» расторгнуть трудовые договоры, поскольку «формирование супружеской пары среди сотрудников явно противоречит действующим правилам внутри учреждения».

В банке утверждают, что основной целью запрета на заключение брака было избежать репутационного риска и «предотвратить возможное возникновение ситуаций конфликта интересов в деятельности учреждения, чтобы защитить его целостность и обслуживание клиентов».

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По словам представителей банка, решение «было продиктовано необходимостью сохранить прозрачность и беспристрастность в деятельности организации и никоим образом не ставит под сомнение право двух людей соединиться в браке».

Как пишет The Guardian, запрет на брак между сотрудниками был введен в банке Ватикана в апреле этого года. Издание отмечает, что такая политика разрабатывалась уже давно, но была реализована только после того, как один представителей последней на тот момент супружеской пары вышел на пенсию.

Ассоциация светских работников Ватикана (ADLV), выступила в защиту молодоженов, заявив, что «рождение новой семьи не должно быть поставлено под угрозу бюрократическими правилами».

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