Кац обвинил команду Навального в поддержке «укравших миллиарды» банкиров 

Политик и блогер Максим Кац опубликовал расследование, в котором утверждает, что бывшие владельцы «Пробизнесбанка» в начале и середине 2010-х годов украли десятки миллиардов рублей, принадлежащих вкладчикам, а затем уехали на Запад и выдают себя за политических беженцев. Команда Алексея Навального, по словам Каца, их поддерживала, что помогло им избежать уголовного преследования. В ФБК назвали это утверждение ложным и пообещали подготовить «подробный ответ по существу». Рассказываем, в чем Кац обвиняет банкиров и ФБК и как фонд отреагировал на его расследование.

В своем расследовании Кац ссылается на оказавшиеся в его распоряжении документы и утверждает, что экс-владельцы «Пробизнесбанка» Александр Железняк и Сергей Леонтьев с 2011 по 2014 годы вывели из банка сотни миллионов долларов через офшоры.

«Банкиры же, укравшие миллиарды, уехали на Запад и теперь представляют себя политическими беженцами, диссидентами и убежденными борцами с режимом Владимира Путина, у которых просто отобрали бизнес из-за их убеждений. И в судах против людей, у которых они украли деньги, активно и успешно они пользуются этим своим оппозиционным прикрытием», — говорит Кац.

По его словам, из «Пробизнесбанка» украли около миллиарда долларов, а его руководители Железняк и Леонтьев, которые не были политически активны в России и не сотрудничали с оппозицией, сейчас представляются «банкирами Навального» и строят из себя «политических диссидентов».

Кац утверждает, что Железняк и Леонтьев стали «российскими оппозиционерами» после отзыва лицензии у «Пробизнесбанка» в 2015 году. Железняка он называет одним из руководителей Фонда борьбы с коррупцией, а Леонтьева — крупным спонсором ФБК.

«Если вы зайдете в официальный отчет, поданный Фондом борьбы с коррупцией в американскую налоговую, вы увидите, что Железняк указан главным лицом, принимающим решения. ACF — это главное юридическое лицо ФБК. Именно на него приходят все пожертвования. Всего за 2022 год пожертвований пришло 2,5 миллиона долларов», — заявил Кац.

В своем расследовании он также ссылается на статью в газете Financial Times от декабря 2022 года, где один из соратников Навального Леонид Волков говорит, что Железняк «создал филиал Фонда борьбы с коррупцией в США, а его партнер Леонтьев дает ФБК 20 тысяч долларов в месяц». «При этом Волков, по его собственным словам, не может гарантировать, что Железняк не крал деньги из своего банка. Однако говорит, что банкиру доверяет», — цитирует публикацию Кац.

Кроме того, Кац обвинил Железняка и Леонтьева в отмывании денег, а также в сотрудничестве с ФБК ради «отмывания репутации». «В нашей истории понятно, как наши банкстеры решили отмывать репутацию. Краеугольный камень их стратегии — это сотрудничество с ФБК», — говорит Кац.

Реакция ФБК

Соратники Навального пообещали изучить расследование Каца. Директор ФБК Иван Жданов иронично написал, что «все выглядит как настоящее расследование», добавив, что ФБК даст ответ «в разумные сроки».

«Обвинения со стороны Максима о том, что мы занимались “отбеливанием репутации” акционеров “Пробизнесбанка”, являются ложными», — написал Леонид Волков

Мария Певчих посетовала, что отвечать Кацу придется в ущерб «настоящей работе». «Время, которое должно быть потрачено на действительно важные дела, придется потратить на это. Но ничего, если это поможет расставить точки в этой истории, мы с удовольствием воспользуемся этой возможностью», — написала она в соцсети Х.

Что известно о «Пробизнесбанке»?

«Пробизнесбанк» лишили лицензии и ввели там временную администрацию в августе 2015 года. Центробанк тогда оценил ущерб от вывода активов более чем в 34 миллиарда рублей. Вскоре после этого экс-президент «Пробизнесбанка», на базе которого была создана финансовая группа «Лайф», Леонтьев сообщил, что уезжает из России, добавив, что продолжит заниматься бизнесом за рубежом. Сооснователь банка Железняк также покинул страну.

В конце апреля 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Леонтьева и Железняка по делу о хищении из «Пробизнесбанка» более 25 миллиардов рублей. Их объявили в международный розыск. Дело против банкиров возбудили на основании показаний экс-начальника департамента корпоративных финансов банка Николая Алексеева, который заключил сделку со следствием, писал РБК.

В мае 2017 года суд в Лихтенштейне возбудил против Леонтьева уголовное дело об отмывании денег и арестовал его счета. «Нельзя исключить, что средства, поступившие в банк Frick & Co и размещенные на счете Holdco, имеют отношение к похищенным в России средствам», — говорилось отчете финразведки Лихтенштейна.

Леонтьев тогда пытался оспорить арест активов, а Кац в своем расследовании утверждает, что бывший на тот момент исполнительным директором ФБК Владимир Ашурков дал письменные показания, которые «легли в основу всей будущей юридической и политической защиты банкиров в европейских странах».