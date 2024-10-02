Шведское правительство обвинили в попытке «объявить бедность вне закона»

Правительство Швеции обвинили в попытке «объявить бедность вне закона» из-за предложения ввести запрет на попрошайничество. По словам критиков, такое предложение нарушает законное право на частную жизнь и не решает проблему уязвимой группы населения, пишет The Guardian.

30 сентября на пресс-конференции лидер ультраправой партии «Шведские демократы» Линда Линдберг подняла тему о гражданах других европейских стран, которые, по ее словам, приезжают «попрошайничать возле шведских магазинов».

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На той же пресс-конференции стало известно, что члены правоцентристской коалиции, которых поддерживают «Шведские демократы», объявили девятимесячный период для принятия решения о введении запрета на попрошайничество. Отмечается, что если такой запрет сочтут целесообразным, его пропишут в законе.

Идею правительства раскритиковали некоторые правозащитники и активисты. «Запрет попрошайничества или требование разрешения на него — это бессмысленная попытка запретить бедность и способ закрыть глаза на реальную проблему», — заявила Фэнни Силтберг, пресс-секретарь некоммерческой организации Stockholms Stadsmission, которая работает с уязвимыми группами населения и помогает нуждающимся в Стокгольме.

Она считает, что положение уязвимых групп населения можно улучшить через сокращение уровня бедности и борьбу с дискриминацией.

«Это долгосрочная работа. Тем временем общество должно взять на себя ответственность, например, предлагая пути в трудоустройство и на рынок жилья, чтобы уменьшить социальную уязвимость этих людей», — отметила Силтберг.

Правозащитная организация Civil Rights Defenders в свою очередь пригрозила правительству судебными исками и заявила, что будет наблюдать за развитием этой ситуации. По словам заместителя директора по правовым вопросам Аиды Самани, запрет на попрошайничество нарушает право на частную жизнь и свободу выражения мнений, которые прописаны в Европейской конвенции по правам человека и Конституции Швеции.

Члены правительства ранее заявили, что попрошайничество в стране стало распространяться с 2010 года. По словам шведского министра юстиции Гуннара Стреммера, именно тогда в Швеции возросло количество приезжих из других стран ЕС.

Самани, однако, сомневается в том, что попрошайничество является проблемой для страны. По ее словам, предлагаемый запрет на попрошайничество демонстрирует «игнорирование прав и свобод человека», а также общий сдвиг в сторону «более репрессивной политики» в сфере уголовного права и миграции.

По данным издания, предложение чиновников, которое обсуждается с момента формирования правительства два года назад, уже вызвало разногласия внутри коалиции умеренных, либералов и христианских демократов. Депутат от Либеральной партии Анна Старбринк написала в своем фейсбуке, что «не будет способствовать введению такого запрета». По ее словам, нуждающимся людям «нельзя запретить просить о помощи».