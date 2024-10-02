Напарник Трампа объяснил реплику про «американского Гитлера» в его адрес 

Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс, баллотирующийся в паре с Дональдом Трампом, объяснил, почему раньше называл его «американским Гитлером». По его словам, эта и другие критические реплики в адрес нынешнего напарника стали следствием его доверия лживым публикациям в прессе. Об этом он заявил во время дебатов с кандидатом в вице-президенты от Демократической партии Тимом Уолзом, которые транслировал американский телеканал C-SPAN.

Таким образом Вэнс ответил на вопрос модератора дискуссии, которая напомнила, что раньше он резко критиковал Трампа, заявляя, в частности, что тот не годится для управления страной, а его экономическая программа в 2020 году провалилась.

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«Вы изменили многие свои взгляды, чтобы соответствовать взглядам Трампа. Если станете вице-президентом, почему американцы должны быть уверены, что вы будете давать Дональду Трампу советы, которые ему нужно услышать, а не те, которые он хочет слышать?» — спросила ведущая.

«Я всегда очень открыт, и, конечно, в чем-то я не соглашался с президентом [Трампом], но я также крайне открыто заявлял, что я ошибался насчет Трампа. Я ошибался в первую очередь потому, что верил некоторым материалам СМИ, которые оказались бесчестными выдумками», — ответил Вэнс.

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Вэнс выступал с критикой Трампа вплоть до 2021 года. Так, во время первой президентской кампании Трампа в 2016 году Вэнс написал, что не может определиться, как относиться к Трампу, — как к «циничному придурку вроде Никсона» или «американскому Гитлеру». Тогда же Вэнс пообещал не поддерживать Трампа и предупредил, что тот опасен и «ведет белый рабочий класс в очень темное место». Как напоминает телеканал CNN, Вэнс назвал Трампа «моральной катастрофой» и мошенником, которого не волнуют проблемы простых американцев.

В 2021 году позиция Вэнса в отношении Трампа резко изменилась. В интервью Fox он назвал его хорошим президентом, который принял много хороших решений, и выразил огромное сожаление по поводу своей прежней критики в его адрес.

В январе 2023 года, когда многие влиятельные республиканцы полагали, что лучшим кандидатом в президенты от республиканской партии будет губернатор Флориды Рон Десантис, Вэнс поддержал выдвижение Трампа на этот пост.