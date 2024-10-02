Бомба времен Второй мировой войны взорвалась в японском аэропорту

Закопанная во времена Второй мировой войны американская бомба взорвалась в японском аэропорту Миядзаки, из-за чего на рулежной дорожке образовалась воронка диаметром около 7 метров и глубиной 1 метр. Об этом сообщает The Guardian.

«в 07:59 утра из аэропорта поступил звонок о том, что произошел инцидент, связанный с задымлением», — сообщил неназванный представитель местной пожарной службы, передает The Japan Times.

Я — хозяйка самого популярного енота России Он доводил меня до истерик, прокусил вену и испортил мебель, но я все равно его люблю и никогда не брошу Интернет и мемы 11 минут чтения

По данным The Guardian, в связи с инцидентом пришлось отменить более 80 рейсов. Сообщений о пострадавших не поступало. По словам представителей Министерства земли и транспорта, рядом с местом взрыва не было ни одного самолета. The Japan Times пишет, что взрыв произошел на расстоянии не менее ста метров от здания терминала.

Как заявили японские чиновники, результаты расследования, проведенного местной полицией и Силами самообороны, вес бомбы составлял 227 килограмм. Что послужило причиной ее детонации, неизвестно.

Взлетно-посадочная полоса аэропорта была закрыта в течение всего дня 2 октября. По словам генерального секретаря кабинета министров Японии Есимасы Хаяси, аэропорт должен возобновить свою работу утром 3 октября.

Аэропорт Миядзаки был построен в 1943 году как летное поле Императорского флота Японии, с которого совершали вылеты пилоты-камикадзе.

По словам представителей Министерства обороны Японии, в районе аэропорта было обнаружено несколько неразорвавшихся бомб, сброшенных, вероятно, американскими военными во время Второй мировой войны. Как пишет The Japan Times, бомбы были найдены в 2009 и 2011 годах.