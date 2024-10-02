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Мир

Бомба времен Второй мировой войны взорвалась в японском аэропорту

2 минуты чтения 02.10.2024

Закопанная во времена Второй мировой войны американская бомба взорвалась в японском аэропорту Миядзаки, из-за чего на рулежной дорожке образовалась воронка диаметром около 7 метров и глубиной 1 метр. Об этом сообщает The Guardian.

«в 07:59 утра из аэропорта поступил звонок о том, что произошел инцидент, связанный с задымлением», — сообщил неназванный представитель местной пожарной службы, передает The Japan Times.

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По данным The Guardian, в связи с инцидентом пришлось отменить более 80 рейсов. Сообщений о пострадавших не поступало. По словам представителей Министерства земли и транспорта, рядом с местом взрыва не было ни одного самолета. The Japan Times пишет, что взрыв произошел на расстоянии не менее ста метров от здания терминала.

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Как заявили японские чиновники, результаты расследования, проведенного местной полицией и Силами самообороны, вес бомбы составлял 227 килограмм. Что послужило причиной ее детонации, неизвестно.

Взлетно-посадочная полоса аэропорта была закрыта в течение всего дня 2 октября. По словам генерального секретаря кабинета министров Японии Есимасы Хаяси, аэропорт должен возобновить свою работу утром 3 октября.

Аэропорт Миядзаки был построен в 1943 году как летное поле Императорского флота Японии, с которого совершали вылеты пилоты-камикадзе.

По словам представителей Министерства обороны Японии, в районе аэропорта было обнаружено несколько неразорвавшихся бомб, сброшенных, вероятно, американскими военными во время Второй мировой войны. Как пишет The Japan Times, бомбы были найдены в 2009 и 2011 годах.

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