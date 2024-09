Российская компания безнаказанно подделывает тысячи научных статей ежегодно

Иностранные ученые выявили российскую компанию, которая занимается производством поддельных научных статей, после чего размещает их в крупнейших зарубежных журналах за деньги. На «Международного издателя» — именно так называется биржа научных работ — случайно наткнулся американский ученый Сэм Пэйн — ему дали написать рецензию на статью, которая оказалась переписанной версией его собственной работы. Для клиентов биржи покупка статьи — это простой способ поднять свой статус среди коллег и заработать денег, однако есть и другая сторона проблемы — многие российские ученые просто не могут позволить себе проводить настоящие исследования, чтобы привлечь внимание иностранных журналов. «Холод» рассказывает о работе «Международного издателя» и бессилии ученых в борьбе с такими компаниями.

Весной 2024 года биоинформатика из Университета Бригама Янга в штате Юта Сэма Пэйна попросили взять на обзор научную статью перед публикацией в журнале BioSystems. Когда он ее открыл, то «сразу же понял, о чем она» — это была перефразированная версия его собственной статьи 2021 года с точно такой же инфографикой и подсчетами. Авторами числились россияне — действующие сотрудники Сеченовского университета.

После рецензии Пэйна BioSystems сняли статью с публикации, однако позже, в июле 2024 года, он обнаружил, что другой научный журнал, Proteomics, все-таки опубликовал ее. При этом текст статьи для журнала Proteomics уже отличался от той, которую подавали в BioSystems, но ее авторами все еще значились сотрудники Сеченовского университета. После того, как Сэм Пэйн написал об этом пост в своих соцсетях, в комментарии к нему пришли люди, у которых был похожий опыт.

Внутри зарубежного научного сообщества ситуация со статьей Пэйна вызвала громкий скандал, о проблеме написал один из главных научных журналов мира — Nature: у него очень высокий «импакт-фактор», а сам журнал входит в топ-5 самых цитируемых изданий мира. В своей публикации издание отмечало, что масштабы проблемы плагиата научных работ колоссальны.

Что такое «импакт-фактор» и почему он важен? «Импакт-фактор» (фактор влияния, с англ. impact factor) — это численный показатель цитируемости статей, опубликованных в определенном журнале. В научном мире считается, что эффективность и значимость журнала определяется по тому, как часто его публикации цитировались в других работах и исследованиях. Показатель обычно рассчитывается за трехлетний период: например, если нужно посчитать импакт-фактор за 2022 год, берется количество цитирований за 2022 год и делится на количество опубликованных журналом статей за 2019–2020 годы. Например, самый большой такой показатель у CA-A Cancer Journal for Clinicians — 254,7. Хотя у Nature он 50,5, у него есть много подразделений по научным сферам: например, есть Nature Reviews Drug Discovery, его импакт-фактор составляет 120,7, или Nature Reviews Molecular Cell Biology — его импакт-фактор 112,7.

После обращения Пэйна Proteomics тоже снял украденную статью с публикации. В сопровождающем заявлении журнал указывал, что имело место «значительное дублирование цифр на графике без уточнения авторства», а также что «[настоящие] авторы не участвовали в написании статьи и не давали согласия на ее публикацию».

Как минимум двое из авторов сплагиаченной статьи, как выяснилось впоследствии, были связаны с российской компанией под названием «Международный издатель».

Российский след



«Международный издатель» оказался крупной биржей по продаже заказных статей в иностранной научной прессе. На сайте компании говорится, что «за пять лет опубликовано больше 4 тысяч статей, а больше 20 тысяч клиентов стали авторами в Scopus и Web of Science», а новых клиентов компания всегда готова принять в своем «большом и красивом офисе в Москве». Более того, биржа утверждает, что у нее есть филиалы по всему миру: например, в Китае, США и Европе.

В «твердых фактах» о себе «Международный издатель» предлагает поддержку 24/7, поиск соавторов, обещает, что не работает с «мусорными изданиями», а также обладает базой переводчиков. Прямо на сайте также указано, что «специалисты» компании говорят на многих языках, помимо русского: на английском, китайском, итальянском, азербайджанском, казахском и даже арабском.

Стоимость услуг колеблется от 30 до 720 тысяч рублей — зависит от качества итоговой публикации и месте ее размещения. «Международный издатель» обещает размещения в изданиях от третьего квартиля (Q3) и выше, это означает, что потенциальный клиент может рассчитывать на попадание в журнал, входящий в топ 75% мирового рейтинга. Компания также предупреждает клиентов, что не стоит связываться с мошенниками, которые просят меньше денег, или публиковаться самостоятельно. «Международный издатель» утверждает, что в месяц через них проходят до 400 научных работ, а публикуют журналы статьи «Издателя» быстрее, чем если бы автор пытался опубликоваться самостоятельно.

Впервые о деятельности «Международного издателя» стало известно еще в 2019 году: тогда о ней рассказал международный проект Retraction Watch. Он же занимается отслеживанием и анализом отозванных статей, в частности, тех, которые готовились под началом «Международного издателя» и других бирж по продаже сплагиаченных работ. В 2019 году Retraction Watch удалось найти 344 публикации, доступные к покупке: 32 из них были одобрены журналами, входящими в Web of Science, 303 — в Scopus.

Что такое Web of Science и Scopus? Web of Science и Scopus — это самые крупные и авторитетные наукометрические базы. Благодаря им ученые могут оценить значимость отдельных научных изданий, ученых и публикаций с помощью рассчитанного индекса цитируемости: чем выше значение, тем чаще ученые ссылались на это исследование или журнал.

Принцип работы биржи достаточно простой: один автор (или их группа) пишет научную статью и доводит ее до публикации в международных журналах. После того как статья подается на публикацию, в нее добавляют новых авторов. Retraction Watch полагает, что зачастую российским ученым гораздо проще заплатить за научную статью, так как они не владеют нужным уровнем английского языка, чтобы публиковаться за рубежом.

В случае с Пэйном и его статьей удалось выяснить, что ее сплагиатили Дмитрий Бабаскин и Татьяна Дегтяревская. Бабаскин — доктор медицинских наук и профессор кафедры фармации, а Дегтяревская — доцент кафедры биологии и общей генетики в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова. Еще в 2022 году они были авторами разных статей, которые должны были опубликовать в International Journal of Emerging Technologies in Learning, но они были сняты с публикации с одинаковыми формулировками: «Работа может быть связана с криминальной биржей научных публикаций, продающей статьи и авторские права».

Дмитрий Бабаскин и Татьяна Дегтяревская. Фото: Сеченовский университет

«Холод» обращался за комментарием и к Дегтяревской, и к Бабаскину, а также к Сеченовскому университету, но они проигнорировали запрос. Журналистам издания также удалось выяснить, что против «Международного издателя» собирается бороться депутат Госдумы от партии «Единая Россия» и профессор РАН Александр Мажуга — он направил обращение в Генпрокуратуру. Помимо того, сотрудники Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева обнаружили в архиве «Международного издателя» более 150 научных публикаций, связанных с университетом. Со слов проректора МГУ им. Н. П. Огарева по научной работе Александра Давыдкина, который поговорил с «Холодом», тот факт, что эти работы есть в архиве биржи, указывает на покупное соавторство, хотя большая часть статей опубликована членами отдельных научных групп, где это выглядит нелогично. Давыдкин и ректор университета Дмитрий Глушко собирают подписи и обращения от различных научных групп и организаций, чтобы направить коллективное обращение в Генпрокуратуру. На текущий момент собрано около 40 обращений, которые подписали около 100 человек.

Связь Бабаскина и Дегтяревской с «Международным издателем» обнаружил доктор наук, профессор социальной работы в Мичиганском университете Брайан Перрон вместе с коллегами. В 2021 году им удалось найти около 200 работ, которые были куплены через «Международного издателя». Многие из них слово в слово повторяли уже существующие научные статьи. Позднее их сняли с сайтов тех журналов, в которых они были опубликованы.

После покупки работы сайт «Международного издания» удаляет позицию из списка доступных, но благодаря архивированной веб-странице 2021 года авторам Nature удалось узнать, что на сайте продавался «лот» под номером 1584 с заголовком «Структура лесной растительности на промышленных свалках».​​ В 2023 году все та же Татьяна Дегтяревская стала соавтором научной работы с практически идентичным названием и кратким изложением статьи в журнале Ecology and Evolution. Это же исследование отправляли журналам Proteomics и BioSystems. По мнению авторов Nature, попытка опубликоваться сразу в нескольких журналах — классическая тактика тех, кто покупает работы на биржах.

По данным проекта Retraction Watch, подобная стратегия использует уязвимости в процессе публикации: во многих журналах, например в Scopus и Web of Science, можно добавлять авторов уже после того, как статья или исследование приняты к публикации. По словам Нандиты Квадери, главного редактора Web of Science, добавление авторов — плохая практика, которую редакторы строго отслеживают. Но после того как они одобряют публикацию, статьи попадают к сотрудникам других отделов, которые не обладают такими же компетенциями, как редакторы, поэтому и соглашаются добавить новых авторов в статью.

«К кому-то, кто работает в производственном отделе и недавно выпустился из колледжа, обращается автор статьи, более опытный, старший профессор, и говорит: “Я забыл добавить своих соавторов”», — так описывает этот процесс Квадери.

Причины, по которым ученые из России покупают авторство, по мнению Retraction Watch, кроются в тщеславии. Эти люди настолько хотят, чтобы их имя появилось в значимой научной литературе, что они готовы подделывать работы и идти на ухищрения. Другая причина — в выгоде: деньги, которые нужно заплатить за авторство, кажутся не такими большими, если впоследствии целая страна или институт захотят заплатить за исследование.

Некоторые китайские вузы предлагали ученым гонорар в размере от 43 до 165 тысяч долларов за исследование. А в России существует практика стимулирующих выплат за публикацию научных статей: например, Чувашский государственный университет готов заплатить до 80 тысяч рублей человеку, чья работа будет опубликована в журнале 1-го или 2-го квартиля, входящих в базу данных Scopus или Web of Science, а НИУ ВШЭ предлагала надбавки в размере от 40 до 90 тысяч рублей в зависимости от региона и должности — «за академические успехи и вклад в научную репутацию».

Более того, исследователи из России могут использовать «Международного издателя» для покупки авторства с целью сохранения карьеры или преумножения карьерных перспектив — например, публикация в зарубежном журнале может считаться требованием, необходимым для повышения. Часто они не обладают ни достаточными знаниями, ни финансовым ресурсом для проведения исследования, ни временем и знанием английского языка, необходимого для публикации в за границей. Таким образом, покупка авторства — своеобразный ответ на «необоснованные требования», которые научные журналы ставят для тех, кто хочет в них опубликоваться.

Сейчас на сайте «Международного издателя» доступны к покупке около 10 тысяч работ на самые разные научные темы: от сварки алюминиевых сплавов до биологических особенностей перепелов. На сайте также утверждается, что краткое изложение статьи, показанное при покупке, будет полностью отличаться от финальной версии, а также что «никто никогда не сможет найти работу нигде» — плагиат будет опубликован, сплагиатившему ученому зачтется публикация, но понять, что работа украдена, будет невозможно.

Бессилие ученых

По мнению главного редактора научного журнала Accountability in Research Лизы Расмуссен, случившееся с Сэмом Пэйном указывает на систематическую проблему и уязвимость в академической среде. Только за 2022 год через биржи, подобные «Международному издателю», прошли около 70 тысяч научных работ — где впоследствии добавляли соавторов за деньги.

«Это просто везение, что человека, который был автором оригинальной статьи, попросили стать рецензентом. Наша система не должна зависеть от подобных случайностей», — говорила Расмуссен, имея в виду случай с Сэмом Пэйном.

Мировое научное сообщество до сих пор не создало системы мониторинга и борьбы с плагиатом в научных работах, поэтому никакой ответственности за научное воровство все еще нет. Бороться с недобросовестными учеными пытаются только некоторые издания и журналы — они стараются следить за работой бирж и выявлять подделки.

Подобную систему создала Международная ассоциация Научных, Технических и Медицинских Издателей (STM), расположенная в Гааге в Нидерландах. Она получила название STM Integrity Hub и работает с помощью оцифровки и сканирования статей, которые уже опубликованы. STM Integrity Hub анализирует их: выявляет графические и текстовые совпадения и сверяет их с украденными и подозрительными статьями. Система работает более чем в 150 журналах и проверяет около 20 тысяч статей в месяц, из которых более 1% в итоге признаются плагиатом и отзываются.

Однако если с кражами работ со стороны людей ученые постепенно справляются, то с другой проблемой — научными публикациями, написанными с использованием искусственного интеллекта, — нет. Пэйн опасается, что биржи начнут все чаще использовать искусственный интеллект, чтобы плагиатить работы чаще и успешнее их подделывать.

Подобный скандал уже произошел в марте 2024 года. Тогда техиздание 404 опубликовало свое расследование, связанное с использованием искусственного интеллекта в научной среде. Журналистам удалось обнаружить 135 работ на Google Scholar, при написании которых использовался ChatGPT. Написанные при помощи ИИ работы удалось найти благодаря одной фразе — «As of my last knowledge update» (с английского — «На момент последнего обновления моих знаний»).

Подобную формулировку ChatGPT использует, когда хочет обозначить пользователю актуальность собственных данных. При этом это не всегда указывает на то, что научная работа — фейк, но многие из изученных и опубликованных работ были «едва ли внятно написаны».

Тогда же, в марте 2024 года, журналист-расследователь Bellingcat Колина Колтай опубликовала у себя в твиттере введение одной из опубликованных научных статей, которая начиналась с радостного ответа ChatGPT — «Certainly, here is a possible introduction for your topic» (с английского «Конечно, вот возможное вступление к вашей теме»).

Фото: KolinaKoltai / X

Использование ChatGPT для написания научных работ, которые при этом впоследствии публикуются и за которые авторы получают деньги, становится все более явной проблемой для академической среды. Из-за этого ученые сходятся во мнении, что доверие к науке у людей падает, а средств эффективной борьбы с плагиатом или искусственным интеллектом все еще нет.