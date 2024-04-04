Amazon выдавал работу тысячи индийцев за искусственный интеллект

Amazon начал отказываться от технологии Just Walk Out, ранее внедренной в магазинах сети. Эта технология должна была отслеживать, какие товары взял покупатель, и автоматически выставлять ему счет. Оказалось, что большинство покупок на самом деле вручную обрабатывали люди — около тысячи человек из Индии. Теперь компания внедряет новую автоматизированную систему — в виде тележек с датчиками и весами.

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В 2016 году Amazon объявил об открытии продуктовых магазинов, в которых можно оформить покупку с помощью технологии Just Walk Out. Согласно заявлению компании, технология была основана на искусственном интеллекте и полностью автоматизировала процесс покупки продуктов. В пресс-релизе говорилось, что технология использует «компьютерное зрение, комбинирование датчиков и глубинное обучение».

Предполагалось, что Just Walk Out будет автоматически отслеживать, какие товары покупатель взял с полки и положил в корзину. Это обеспечивали камеры и датчики, расставленные по всему магазину.

Оплатить покупку можно было тремя способами: через приложение Amazon, с помощью считанной перед входом в магазин банковской карты и даже с помощью ладони, если покупатель зарегистрирован в Amazon One — платежной системе Amazon, основанной на биометрии.

Но на деле, как пишет издание Gizmodo, кассиров просто перевели в другое место. За «автоматизированным» процессом следили около тысячи сотрудников из Индии, которые по камерам отсматривали, что взяли покупатели, чтобы выставить точный счет. Из-за этого некоторым клиентам Amazon приходилось ждать чек на оплату в течение нескольких часов. В отделе алкоголя тоже не обходилось без человеческого участия: покупателей ждал сотрудник, который проверял документы, и только после этого можно было выбрать спиртное.

По данным издания The Information, в 2022 году на тысячу покупок пришлось 700 вмешательств человека в процесс выдачи чека (в самом Amazon считают, что эти данные неточные).

В ответ на эти публикации представитель Amazon назвал сотрудников в Индии «специалистами по машинному обучению» и прокомментировал, что их основная задача — «анализировать видеоизображения, что необходимо для постоянного совершенствования базовой модели машинного обучения».

Тележки с весами вместо кассиров

Теперь компания частично откажется от этой системы. В официальном письме Amazon сообщается, что решение о частичном отказе от Just Walk Out связано с отзывами покупателей.

«Мы слышали от покупателей, что, хотя им нравится пропустить очередь в кассу с помощью Just Walk Out, они также хотят иметь возможность легко находить в магазине товары и предложения, а также следить за суммой будущей покупки», — рассказала представительница Amazon Джессика Мартин.

СМИ отмечают, что Just Walk Out обходится компании слишком дорого: вместо обычного кассира, который сканирует штрихкод, нужно оплатить и работу человека, и большое количество специального оборудования.

Теперь компания планирует заменить систему Just Walk Out на другую — Dash Carts. Это система покупок с помощью «умных тележек». В них, как говорят в Amazon, встроены камеры и датчики, которые отслеживают, какие товары взял покупатель. На экране тележки можно проверить список покупок и увидеть итоговую сумму. Кроме того, в тележку встроены весы для фруктов и овощей.