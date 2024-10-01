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Мир

СМИ: Байден может продвинуть заявку Украины на вступление в НАТО до конца своего срока

2 минуты чтения 01.10.2024

Президент США Джо Байден может продвинуть заявку Украины на вступление в НАТО до истечения своих полномочий в январе будущего года. Об этом со ссылкой на чиновника, проинформированного о переговорах Байдена с украинским президентом Владимиром Зеленским в Вашингтоне пишет американская газета Financial Times.

При этом собеседник издания не уточнил, когда именно это может произойти и о каких изменениях идет речь. В свою очередь, FT предполагает, что Байден до завершения своего президентского срока может отправиться в Европу и принять там участие в заседаниии глав государств, входящих в контактную группу по Украине (формат «Рамштайн»). Эта встреча запланирована 12 октября и председательствовать на ней будет именно американский президент.

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Заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке Украина подала в сентябре 2022 года. Спустя год бывший тогда генсекретарем Североатлантического альянса Йенс Столтенберг говорил, что «будущее Украины – в НАТО». В то же время представители Госдепа США предупреждали, что принятие Украины в НАТО возможно только после окончания боевых действий.

Весной 2024 года американская газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники писала, что США и Германия выступают против принятия Украины в Альянс. А в июне Байден допустил, что Украина так и не станет членом НАТО, но пообещал ей сохранение американской поддержки в любом случае.

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