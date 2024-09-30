Украинские беженцы помогли Европе решить экономическую проблему

Беженцы из Украины помогли Европе решить некоторые проблемы, связанные с «беспрецедентно высоким» спросом на рабочую силу. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад Международного валютного фонда (МВФ).

Сейчас безработица в Европе составляет 6,4%, тогда как общемировой уровень безработицы держится примерно на уровне 5,1%. За последние полтора года, как пишет газета, в Европе неоднократно фиксировали минимальные уровни безработицы. Приезжающие в Европу иностранцы могут быстро найти работу из-за дефицита кадров. Впрочем, большую роль сыграли и масштабные меры поддержки, которые оказывают для беженцев из Украины.

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В 2022 году, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, доля мигрантов в населении Евросоюза побила исторический рекорд и достигла 1,4% или чуть более восьми миллионов человек. В 2023 году приток мигрантов сократился, но все же оставался на уровне выше средних показателей за последние 10 лет.

Большинство приезжающих быстро находили работу, пишет «Коммерсант». Такой вывод журналисты сделали на основе данных МВФ о скорости выхода мигрантов на рынок труда. Статистика показывает, что порядка 2,7 миллиона рабочих мест, созданных с 2019 по 2023, были заняты именно мигрантами. Это примерно две трети от всех предложений, созданных в Европе за этот период.

Пока что сложно полноценно оценить потенциальный вклад мигрантов в экономику Европы. На это влияют дальнейшие перспективы: уедет ли человек из Европы в ближайшие годы. Разрыв в производительности труда мигрантов и местных жителей, сокращается с течением времени, в первые годы он составляет в среднем 20%.

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Проблема дефицита рабочей силы начала набирать обороты еще до пандемии COVID-19. Население в Европе быстро стареет, а низкая рождаемость не покрывает потребность в рабочей силе. «Коммерсант» также заметил, что потребность в кадрах, особенно в высококвалифицированных, усилилась после начала войны в Украине: у Европы появилась необходимость больше вкладываться в оборону, и ей пришлось перестраивать экономику из-за отказа от российского газа.

По данным ООН, сейчас в Европе находится около шести миллионов украинцев. Больше всего украинских граждан сейчас живет в Германии (1,1 миллиона). Чуть меньше — в Польше и Чехии (957 тысяч и 346 тысяч соответственно).