EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Украинские беженцы помогли Европе решить экономическую проблему

2 минуты чтения 30.09.2024

Беженцы из Украины помогли Европе решить некоторые проблемы, связанные с «беспрецедентно высоким» спросом на рабочую силу. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад Международного валютного фонда (МВФ).

Сейчас безработица в Европе составляет 6,4%, тогда как общемировой уровень безработицы держится примерно на уровне 5,1%. За последние полтора года, как пишет газета, в Европе неоднократно фиксировали минимальные уровни безработицы. Приезжающие в Европу иностранцы могут быстро найти работу из-за дефицита кадров. Впрочем, большую роль сыграли и масштабные меры поддержки, которые оказывают для беженцев из Украины.  

Вы готовы к эмиграции?
Вы готовы к эмиграции?
Если уже захотелось кликнуть, то, возможно, нет. Пройдите тест, чтобы проверить
Интернет и мемы1 минута чтения

В 2022 году, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, доля мигрантов в населении Евросоюза побила исторический рекорд и достигла 1,4% или чуть более восьми миллионов человек. В 2023 году приток мигрантов сократился, но все же оставался на уровне выше средних показателей за последние 10 лет.

Большинство приезжающих быстро находили работу, пишет «Коммерсант». Такой вывод журналисты сделали на основе данных МВФ о скорости выхода мигрантов на рынок труда. Статистика показывает, что порядка 2,7 миллиона рабочих мест, созданных с 2019 по 2023, были заняты именно мигрантами. Это примерно две трети от всех предложений, созданных в Европе за этот период.

Пока что сложно полноценно оценить потенциальный вклад мигрантов в экономику Европы. На это влияют дальнейшие перспективы: уедет ли человек из Европы в ближайшие годы. Разрыв в производительности труда мигрантов и местных жителей, сокращается с течением времени, в первые годы он составляет в среднем 20%.

Что такое синдром эмигранта?
Что такое синдром эмигранта?
Разбираемся, какие стадии проходят эмигранты и что им делать, чтобы адаптироваться на новом месте
Мир5 минут чтения

Проблема дефицита рабочей силы начала набирать обороты еще до пандемии COVID-19. Население в Европе быстро стареет, а низкая рождаемость не покрывает потребность в рабочей силе. «Коммерсант» также заметил, что потребность в кадрах, особенно в высококвалифицированных, усилилась после начала войны в Украине: у Европы появилась необходимость больше вкладываться в оборону, и ей пришлось перестраивать экономику из-за отказа от российского газа.  

По данным ООН, сейчас в Европе находится около шести миллионов украинцев. Больше всего украинских граждан сейчас живет в Германии (1,1 миллиона). Чуть меньше — в Польше и Чехии (957 тысяч и 346 тысяч соответственно). 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterTwitter

Посмотрите другие материалы

И кто тут соевый терпила?
Политика
И кто тут соевый терпила?
Желающие возвращения империи идейные бойцы «СВО» ругают власть, но все еще гибнут за нее и никак не могут прийти к правильным выводам
7 минут чтения
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
35 минут чтения
Материнский инстинкт
Криминал
Материнский инстинкт
Американка шесть лет не верила, что ее новорожденная дочь сгорела во время пожара. И оказалась права
11 минут чтения
За годы с ВИЧ моя жизнь стала только лучше
Общество
За годы с ВИЧ моя жизнь стала только лучше
Я не стесняюсь говорить о своем диагнозе, и он не помешал мне эмигрировать
11 минут чтения
Надпись мелом «Тут ребенок»
Криминал
Надпись мелом «Тут ребенок»
Убийцу восьмилетней девочки нашли по подсказкам, которые он нарисовал сам
17 минут чтения
Мне 96 лет, и я модель
Общество
Мне 96 лет, и я модель
Я снимаюсь в клипах и рекламе и считаю, что старости нет — она у нас в головах
8 минут чтения