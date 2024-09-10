Западный ученый уличил исследователей из российского университета в плагиате

Сотрудники Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова были уличены в плагиате западным рецензентом после того, как он нашел в их работе данные из собственной статьи, опубликованной три года назад. Об этом пишет журнал Nature.

Биоинформатик Сэм Пейн проверял статью, присланную российскими авторами из университета Сеченова для публикации в журнале BioSystems. В ходе проверки он обнаружил в работе фрагменты собственной публикации, вышедшей в 2021 году. Он оповестил об этом руководство издания и оно отказалось от публикации.

Тем не менее позже Пейн обнаружил эту же статью в журнале Proteomics. Он сообщил о факте плагиата и им, после чего публикация была отозвана. В соответствующем пояснении в журнале говорилось, что четыре из пяти авторов сообщили, что не принимали участия в написании работы и не давали согласия на публикацию, а пятый не ответил.

Сотрудникам журнала Nature удалось найти связь между авторами этой статьи из университета Сеченова и фабрикой поддельных научных работ «Международный издатель», действующей в России.

Так журналисты обнаружили, что среди пяти указанных авторов работы, разоблаченной Пейном, двое уже попадались на плагиате. Ими оказались Дмитрий Бабаскин и Татьяна Дегтяревская. По данным издания, их работы уже отзывались из различных научных изданий после обнаружения признаков плагиата.

Фальшивые научные работы, по версии издания, были приобретены в компании «Международный издатель», на сайте которой рекламируется подборка из более чем из 10 тысяч статей рукописей по различным темам. Перед покупкой потенциальные клиенты могут увидеть название статьи и в некоторых случаях аннотацию, а также ожидаемый рейтинг в базе данных Scopus. Стоимость одной работы варьируется от 500 до 3000 долларов. При этом торговцы фальшивыми исследованиями обещают видоизменить их так, что «никто нигде не сможет найти этого текста».

Тем не менее, отмечает издание, в 2021 году борцам с плагиатом удалось обнаружить более 200 опубликованных в научных журналах работ, источников которых, вероятно, являлся «Международный издатель». При этом названия некоторых из них почти дословно совпадали с теми, что предлагались на продажу на сайте фабрики фальшивых научных работ.

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