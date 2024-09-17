Мобилизованного отца-одиночку хотят лишить дочери и вернуть в Украину

В Якутии девочка-подросток, чью мать убил сожитель, а отчима мобилизовали, может попасть в детский дом. Воевавшему и уехавшему в отпуск по семейным делам Сергею Егорову угрожают принудительным возвращением на фронт за то, что он не захотел оставлять падчерицу одну после убийства ее матери. Егоров все еще не добился приказа об увольнении, а убийца его жены подписал контракт с министерством обороны и уехал из колонии воевать с Украиной. Об этом — в материале «Холода».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

В якутском селе Кяччи живут не больше 300 человек. Один из них — 48-летний Сергей Егоров, перебравшийся сюда в 2015 году. В том году в Якутске он познакомился с девушкой на 13 лет его младше — молодой матерью, уроженкой села Марией Ачикасовой, с которой у него начались отношения. Они решили, что в родном селе Ачикасовой им будет жить лучше, поэтому туда и переехали.

Чтобы обеспечить гражданскую жену и шестилетнюю на тот момент падчерицу Дарину, Егоров, по его словам, «кем только ни работал». Вместе с Ачикасовой они построили дом, а около пяти лет назад купили шесть дойных коров и начали продавать молоко. Свадьба обсуждалась, но «долго было не до этого». «И так жили спокойно, как семья. Все было нормально у нас», — говорит Егоров.

Из военкомата в родном Таттинском районе за 800 км от Кяччи Сергей Егоров документы не забирал, поэтому и повестку по мобилизации он получил именно там 20 октября 2022 года, когда в очередной раз приехал навестить родителей и братьев. Егоров говорит, что всех односельчан, которые служили с ним срочную службу, призвали на войну в то же время. «Не знаю, как другие, а я ни секунды не сомневался, никуда не прятался. Судите сами: пока я жил в родном селе, я был учителем ОБЖ. Как я мог бежать, если столько лет учил школьников патриотизму?» — рассказывает Егоров.

Перед отправкой на фронт Егоров и Ачикасова решили расписаться. Мобилизованным не надо было ждать очереди в местном ЗАГСе, поэтому они успели сыграть скромную свадьбу до отъезда Егорова. Вместе с заключением брака он удочерил ее, чтобы «все было как положено и [чтобы] девочкам помогали», если он погибнет.

Воевал Егоров в Запорожской области «на свои деньги, как все»: бытовые принадлежности и экипировку он покупал сам. Хотя срочную службу он проходил в танковых войсках, на войне Егоров попал в минометную батарею. «Все истории с боев я себе оставлю, людям это рассказать невозможно. Там страшно. Это не сказки», — говорит Егоров.

Как он утверждает, «за одно хорошее дело» ему «железно» обещали медаль «За отвагу», но никаких наград он так и не получил. Он также рассказывает, что мобилизованных в его части регулярно агитировали подписать контракт. Егоров этого делать не собирался: дома ждала семья, и оставить ее он не мог — «не дурак».

Первый отпуск Сергей Егоров получил в августе 2023 года. Официально — всего на 15 дней, но, как он сам говорит, командир батальона хорошо его знал, то есть относился к нему положительно, и, понимая, что Егорову нужно быть дома в сезон сенокоса, разрешил ему вернуться после 22 сентября.

Село Кяччи. Спутниковый снимок: CNES / Airbus / Google Earth

16 августа Егоров прилетел в Якутск. Он уже знал, что в аэропорту, «как положено», его встретят только 15-летняя приемная дочь и друзья. «В январе жена позвонила мне и сказала, что ушла к другому человеку», — рассказывает Егоров. Когда это произошло, за Дариной пришли из органов опеки. Она сразу позвонила отчиму. Чтобы девочку отдали бабушке, Егорову пришлось «отправлять заявления из Украины». Четыре дня Дарина жила в приюте — потом бабушке позволили ее забрать.

Домой Егоров с дочерью вернулись вместе. «Все время занимал сенокос и поиски Маши. Мы с дочкой сразу начали ее искать, чтобы обратно домой привести. И в полиции были, заявление писали, чтобы они помогли найти нашу маму и жену, привели ее домой и она могла за ум взяться».

Найти Ачикасову Егорову так и не удалось, а 12 сентября ему позвонили полицейские из районного центра в 25 километрах от Кяччи. Они сказали, что его жену нашли и нужно приехать в Олекминск на опознание тела.

«Альфонц на шее у баб»

Ачикасову в Олекминске убил ее сожитель Владислав Корнилов двумя выстрелами в упор из ружья 12-го калибра. Второй выстрел был контрольным. По словам Корнилова, он понял, что после первого женщина все равно не выживет, поэтому, когда она упала на кровать и захрипела, выстрелил снова.

Как позже установило следствие, после убийства Корнилов по телефону рассказал о нем бывшей сожительнице. Утром следующего дня он накрыл тело Ачикасовой покрывалом и ушел из дома. Его задержали в одной из соседних деревень и отправили под стражу спустя еще сутки.

Знакомые Корнилова называют его «многоженцем» и «альфонцем, который все время жил на шее у баб», в том числе у двух бывших жен. Они говорят, что в жизни трех своих дочерей он в последние годы никак не участвовал. Согласно базе данных исполнительных производств, у Корнилова долгов на 700 тысяч рублей.

У Ачикасовой, по словам Егорова, не было близких подруг. Немногочисленные знакомые не знают, почему она решила «уйти из нормальной семьи». Егоров считает, что Корнилов мог убить его жену «из ревности к настоящей семье», и обвиняет его в том, что он «тратил семейный бюджет» — деньги, которые Егоров отправлял жене, когда воевал.

В деле об убийстве Ачикасовой Сергея Егорова признали потерпевшим. По его словам, после этого представители Следственного комитета отправили в военкомат телеграмму, согласно которой, пока идет следствие, Егоров должен был находиться в городе. Его командир батальона попросил выслать все документы — Егоров отправил их ему в ватсап.

«Сажайте, но стыдно будет вам»

Спустя четыре месяца, в январе 2024 года, Егорова вызвали в республиканский военкомат. По его словам, «на приезд дали два дня». Егорову пришлось быстро собирать документы и вместе с дочерью ехать в Якутск. Там он впервые встретил военную полицию, которая приехала арестовать его по делу о самовольном оставлении части. «Никто там не знал о нашей истории. Когда они проверили все документы, сами были в шоке, сказали, что сажать меня стыдно, и отпустили нас», — говорит Егоров.

В соответствии с указом президента от 21 сентября 2022 года, в период мобилизации уволиться из армии можно только в случае негодности мобилизованного к военной службе, достижения им предельного возраста или вступления в силу приговора суда о лишении свободы. В августе 2023 года президентским указом для служебного пользования №580 перечень оснований для увольнения был расширен, но только для «исключительных случаев»: уволиться стало возможно в том числе по семейным обстоятельствам.

Егоров стал бороться за свое увольнение как одинокий отец ребенка младше 16 лет: в соответствии с указом №580 он имел на это право. «Я ходил в прокуратуру, писал заявление — толку нет, тишина. Туда-сюда бегал по всяким депутатам, президенту Якутии документы показывали, республиканскому военкомату: давайте, решайте нашу проблему. Никакого толка, — рассказывает Егоров. — В доме печное отопление: чтобы топить печку, нужно готовить дрова каждый день. На улице зима, холод, снег — ребенок с этим один не справится. Да и не должен я оставлять дочь, маленькую девочку, совсем сиротой».

В апреле 2024 года другая группа военной полиции приехала уже домой к Егоровым. Он говорит, что снова смог избежать ареста, когда показал свидетельства о смерти жены и удочерении ребенка. «Я им сказал: хотите меня посадить — сажайте, но стыдно будет вам, а не мне. Они все посмотрели, сказали: “Ладно, сиди” и уехали», — говорит Егоров.

По его словам, местные депутаты «забегали» только после того, как в июне он выпустил видеообращение о том, что с ним происходит. Местный телеграм-канал «Житье-бытье Олекмы» писал, что районная администрация и народные депутаты занимались вопросом Егорова с прошлого года. Олекминский депутат от «Единой России» Алексей Колодезников просил республиканский военкомат демобилизовать Егорова. Его письмо переадресовали в военную часть — Колодезников не сказал «Холоду», пришел ли оттуда ответ.

Якутский сенатор Сахамин Афанасьев обращался к командованию Восточного военного округа и Уполномоченному по правам человека. 17 мая из аппарата уполномоченного ответили: местный отдел опеки и попечительства попросили «принять меры по наилучшему обеспечению прав несовершеннолетней в случае ее оставления без попечения обоих родителей». То есть на случай, если Егорова все же снова отправят на войну.

«Если бы выжил, даже в отпуск больше бы не отправили»

11 июня Егоров получил письмо от начальника отдела опеки и попечительства по Олекминскому району Татьяны Несмеловой. Она попросила его явиться «для решения вопроса о жизнеустройстве» Дарины, потому что вопрос о его увольнении «не разрешен». «“Отдавайте дочь в детдом — и езжайте защищать родину”, — вспоминает слова Несмеловой Егоров. — Беспредел же. Поэтому я и решил шум поднимать. Таких случаев с отцами-одиночками в Якутии много. У парня из моего батальона прошлым летом жену сбила машина. Он дома сидит с двумя детьми, и его тоже не увольняют».

Действительно, известны случаи, когда отцам-одиночкам было трудно добиться демобилизации. В октябре 2022 года повестку получил отец-одиночка троих приемных детей. Мужчине обещали отсрочку только после обращения к уполномоченному по правам человека в Санкт-Петербурге Светлане Агапитовой и в аппарат губернатора Александра Беглова. Против отца из Екатеринбурга, единолично опекающего свою дочь из-за алкоголизма жены, угрожали возбудить дело о дезертирстве в случае отказа вернуться на фронт. В мае его дело начала рассматривать военная прокуратура.

Тренировка российских мобилизованных в оккупированной части Донецкой области. 4 октября 2022 года. Фото: Александр Ермоченко / Reuters

19 июня «Житье-бытье Олекмы» писал, что Егоров, «к сожалению, не явился» в свою военную часть, «где и решаются вопросы по демобилизации». «Да, мне действительно говорили в части, что я должен туда приехать. Но я знаю, сколько таких ребят приезжало — и оттуда их сразу отправляли в Украину, даже из больницы, даже на костылях. У меня тоже так было бы — я ведь понимаю, что творится. Если бы выжил, даже в отпуск больше бы не отправили», — считает Егоров.

В июне в открытом доступе появился скан письма Егорову от ВРИО командующего войсками Восточного военного округа от 15 мая 2024 года. В документе, подлинность которого никто не проверял, написано, что командование военного округа якобы поручило командиру части рассмотреть вопрос досрочного увольнения Егорова с военной службы в запас по семейным обстоятельствам. Сам Егоров говорит, что такого письма не получал.

«Оказалось, что закона в стране вообще нет»

Убийце жены Егорова Владиславу Корнилову вынесли приговор в январе 2024 года — он получил восемь лет колонии строгого режима. Егоров подал апелляцию, в которой указал, что до убийства Корнилов неоднократно избивал его жену, ни разу перед ним не извинился, а наличие у него несовершеннолетних детей не может быть признано смягчающим обстоятельством — их воспитывали и содержали матери, бывшие жены Корнилова.

Верховный Суд Республики Саха не согласился с этими доводами Егорова, но ужесточил приговор, потому что не нашел оснований считать, что Корнилов как-то способствовал расследованию совершенного им преступления. 26 марта 2024 года Корнилову назначили 10 лет колонии.

Гражданский иск Егорова к Корнилову суд рассматривал с апреля. Егоров просил выплатить ему три миллиона рублей моральной компенсации и возместить ритуальные и юридические расходы.

На заседании в июне 2024 года Егоров узнал, что убийца его жены из колонии уехал на войну. В определении о приостановлении производства по делу (есть в распоряжении редакции) сказано, что 1 июня Корнилова освободили от наказания и он убыл на подготовку в военную часть в Петропавловске-Камчатском. Адвокат Корнилова Саргылана Алексеева это подтвердила.

Читать еще Я обеднела после начала войны Я покупала брендовые сумки и летала за границу на выходные. Теперь мне хватает только на самое необходимое

«Если честно, это уже начинается бардак в России. Оказалось, что закона в стране вообще нет, — говорит Егоров. — Всех виноватых теперь отправляют на войну — как они там будут отвечать за свои преступления? Виновный должен отвечать за свои поступки и сидеть в тюрьме, а не так: год отвоевал, вернулся и живет спокойно. Что он натворит еще, неизвестно».

Егоров продолжает работать в своем крестьянском хозяйстве. «Дарина все время со мной ходит, во всем мне помогает. Всю технику изучила, на любую села и поехала. Проблем с этим нет», — рассказывает Егоров.

После видеообращения ему выплатили зарплату, которую Егоров не получал девять месяцев. Обещали и уволить — но приказ об увольнении Сергей все еще не получил. Команда проекта «Идите лесом», который помогает россиянам уклоняться от мобилизации, считала, что руководство Егорова тянет время до дня рождения Дарины.

16 лет Дарине Егоровой исполнилось 17 августа.

Никаких оснований для увольнения у Сергея больше нет.