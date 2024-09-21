Сооснователь Wildberries обвинил партнеров жены в покушении на свою жизнь

Совладелец маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук сообщил в своем телеграм-канале, что находится «дома», и обратился к своей жене Татьяне. Бакальчук написал, что на него готовили покушение «братья Мирзояны», совладельцы компании Russ, сделку по слиянию с которой сейчас завершает Wildberries.

В видеоролике Бакальчук заявил, что «в порядке» и что собирается «бороться за семейный бизнес». В текстовом сообщении предприниматель рассказал, что 18 сентября со «своей командой» стал жертвой «циничной провокации». «Кто нанял этих вооруженных людей и что они делали в нашем офисе?» — обратился Бакальчук к своей жене. По его словам, маркетплейс «просто разворовывают» партнеры жены «братья Мирзоян под покровительством Бекхана Барахоева и Сулеймана Керимова». Депутатом Госдумы Барахоев является деловым партнером Роберта и Левана Мирзоянов, а бизнесмен Керимов считается покровителем сделки по слиянию Wildberries и Russ, одобренной Владимиром Путиным.

За несколько часов до появления постов в телеграм-канале предпринимателя Басманный суд Москвы арестовал 30 человек по делу о стрельбе у офиса маркетплейса в Романовом переулке 18 сентября, сообщило ТАСС. Арестованным предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство, покушении на сотрудника полиции и в самоуправстве. Максимальное наказание, которое грозит по этим статьям — вплоть до пожизненного заключения.

В сообщениях о судебных решениях Бакальчук не упоминался. Силовики задержали его 18 сентября на двое суток, предъявив обвинения по тем же статьям: убийство, покушение на убийство, покушение на сотрудника полиции, самоуправство. В результате столкновения с участием нескольких десятков человек и перестрелки у офиса маркетплейса погибли два человека, семеро пострадали.

Бакальчук в обоих своих последних постах не сообщил, в каком процессуальном статусе находится сейчас и какую меру пресечения ему избрали. Адвокаты предпринимателя заявили «Коммерсанту», что их подзащитный освобожден, потому что следователи «не нашли состава преступления». Источники издания в правоохранительных органах сказали, что «вопрос по Бакальчуку до конца не закрыт» и «оперативно-следственные мероприятия в его отношении» продолжаются.

Жена Бакальчука вечером 18 сентября записала обращение к мужу, поинтересовавшись, как он собирается «смотреть в глаза своим родителям и детям?»

Между Бакальчуками сейчас идет бракоразводный процесс. Жене принадлежит 99% Wildberries, мужу — 1%. В середине июня маркетплейс объявил об объединении с компанией Russ, в июле было создано совместное предприятие «РВБ». В новой компании Wildberries получила долю в 65%, а Russ — 35%. Главным исполнительным директором «РВБ» стал гендиректор Russ Роберт Мирзоян.

В июле Бакальчук пожаловался главе Чечни Рамзану Кадырову на «попытку захвата» маркетплейса. Кадыров обвинил в «откровенном и наглом рейдерстве» братьев Мирзоянов.

20 сентября Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку по слиянию Wildberries и Russ.

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