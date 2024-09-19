СМИ: Владислава Бакальчука задержали

Силовики задержали мужа Татьяны Бакальчук и владельца 1% акций компании Wildberries Владислава Бакальчука на 48 часов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на неназванные источники, близкие к Следственному комитету и правоохранительным органам.

Утром 19 сентября телеграм-канал Shot сообщил, что Бакальчуку предъявили обвинения по делу о стрельбе рядом с офисом Wildberries в Романовом переулке. Тогда представители компании обвинили мужчину в «попытке незаконного проникновении». В результате перестрелки погибли два человека, семь пострадали.

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Представитель бизнесмена подтвердил РБК задержание и то, что Бакальчуку предъявлены обвинения. По его словам, речь идет о статьях об убийстве (ст. 105 ч. 2), покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК), покушении на сотрудников правоохранительных органов (ст. 317) и самоуправстве (ст. 330). Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения.

«Это вопиющее и беспрецедентное нарушение прав нашего подзащитного. Человек, на которого было совершено покушение в центре Москвы, на глазах у десятка свидетелей, внезапно сам стал обвиняемым по целому ряду уголовных дел», — цитирует Forbes заявление адвокатов бизнесмена, которые назвали обвинения в его адрес «абсурдными».

Shot утверждает, что, помимо Бакальчука, обвинения предъявили еще шести фигурантам. По данным телеграм-канала, 18 сентября бизнесмена отвезли на допрос, но на тот момент он находился в статусе свидетеля. Накануне «Агентство» писало, что, по словам адвоката Бакальчука и бывшего чеченского прокурора Анаса Эльмурзаева, бизнесмена похитили «люди в штатском».

Ранее стало известно, что после объединения Wildberries с оператором наружной рекламы Russ состояние Татьяны Бакальчук уменьшилось почти вдвое. При этом она продолжает оставаться самой богатой женщиной в России.

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