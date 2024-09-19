После объединения Wildberries с Russ Бакальчук потеряла миллиарды долларов 

Состояние соосновательницы Wildberries Татьяны Бакальчук после объединения маркетплейса с оператором наружной рекламы Russ сократилось почти вдвое. Об этом пишет Forbes, подчеркивая, что она по-прежнему остается самой богатой женщиной России.

Так, по данным издания, в результате сделки с Russ Бакальчук «фактически отдала 35% акций своей компании», стоимость которых оценивается в 3,4 миллиарда долларов. Кроме того, ее состояние уменьшилось из-за падения курса рубля. В итоге, по подсчетам Forbes, состояние Бакальчук сократилось с 7,9 миллиарда долларов до 4,1 миллиарда.

В середине июня Wildberries объявила об объединении с Russ. В июле было зарегистрировано совместное предприятие — ООО «РВБ». В новой компании Wildberries получила долю в 65% акций, а Russ — 35%. К августу компании завершили объединение, а гендиректором РВБ стал исполнительный директор Russ Роберт Мирзоян.

Компания Б1 (бывшее российское подразделение Ernst & Young) после появления сообщений об объединении Wildberries и Russ, оценила стоимость последней в 460–500 миллиардов рублей. В свою очередь, Forbes оценил Russ всего в 77 миллиардов рублей. В то же время Wildberries, также по оценке издания, в феврале 2024 года стоила 7,2 миллиарда долларов (около 660 миллиардов рублей по текущему курсу ЦБ).

В конце июня Wildberries и Russ объявили о плане по «объединению с целью создания цифровой торговой платформы». А а июле Владислав Бакальчук встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и заявил, что его жена Татьяна «ушла из дома, связалась с непонятной компанией». Кадыров тогда пообещал защитить Wildberries от захвата «известными кавказцами». Позже Татьяна опровергла информацию о рейдерском захвате компании и объявила о разводе.

Накануне в московском офисе Wildberries, который расположен в Романовом переулке, произошла стрельба. По данным следствия, два человека погибли, еще семеро, в том числе двое силовиков, пострадали. Супурги Бакальчук обвинили друг друга в начале стрельбы, а Следственный комитет возбудил уголовное дело. В рамках этого дела Владислава Бакальчука допросили следователи. В его телеграм-канале сообщается, что информация о его аресте не соответствует действительности.

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