Российские войска пошли в контрнаступление в Курской области

Российская армия перешла в контрнаступление в Курской области, куда в начале августа вторглись ВСУ. Об этом сообщили представители Минобороны России и ряд крупных провоенных телеграм-каналов.

Так, заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что российским военным удалось освободить несколько населенных пунктов в Курской области, передает РБК. При этом он не уточнил, о каких населенных пунктах идет речь.

В свою очередь, близкий к российскому Генштабу телеграм-канал «Рыбарь» написал, что армия России начала локальное контрнаступление в Кореневском районе Курской области. По данным канала, российским военным удалось занять два населенных пункта, находившихся под контролем украинской армии, — Гордеевку и Внезапное.

По данным российского провоенного телеграм-канала «Два майора», в российском контрнаступлении участвуют подразделения 51 парашютно-десантного полка и 155-й бригады морской пехоты. В сообщении канала говорится, что российские военные продвинулись у населенных пунктов Бяхово, Снагость и Апанасовка, а также вступили в бой с ВСУ за Викторовку.

О начале российского наступления в Курской области также сообщил украинский OSINT-проект DeepState. В телеграм-канале проекта говорится, что «россияне «переправили бронетехнику через реку Сейм в Глушковском районе, а потом через более мелкие реки». По словам аналитиков проекта, «ситуация на левом фланге группировки ВСУ в Курской области ухудшилась».

По мнению военного аналитика Яна Матвеева, цель нынешних действий российских военных в Курской области — деблокировать Глушковский район. Он пояснил, что это место подходит для контратаки российской армии в том числе потому, что оно находится достаточно далеко от основной линии снабжения ВСУ, которая проходит по шоссе, идущем через Суджу.

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