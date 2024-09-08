Украина начала применять «дроны-драконы»

Украинские военные начали применять «дроны-драконы», начиненные расплавленным металлом — термитной смесью алюминиевого порошка и оксида железа. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, свое название дроны получили из-за того, такая смесь при падении с беспилотника напоминает огонь, «вырывающийся из пасти мифического дракона».

Смесь горит при температуре 2200 градусов по Цельсию. Она может быстро сжечь деревья и растительность, укрывающую российские войска, а также прожигать металл и нанести серьезные увечья военнослужащим.

По мнению Николаса Драммонда, аналитика оборонной промышленности, специализирующегося на наземных войнах, и бывшего офицера британской армии, основная цель применения таких дронов — посеять страх среди военных.

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«Это очень неприятная штука. Использование беспилотника для доставки [смеси] — это довольно инновационно. Но при таком использовании его эффект будет скорее психологическим, чем физическим», — считает Драммонд. Он добавил, что Украина «обладает ограниченным потенциалом» для использования термитных дронов, поэтому их нельзя назвать новым оружием армии.

Как пишет CNN, согласно международному праву, термитная смесь не запрещена для использования в военных целях, однако ее применение против гражданских целей запрещено из-за воздействия, которое смесь может оказать на организм человека.

«Термит может вызывать повреждение мышц, связок, сухожилий, нервов, кровеносных сосудов и даже костей», — сказано в отчете о зажигательном оружии Human Rights Watch за 2022 год. Смесь способна привести к ожогам четвертой и пятой степени, лечение которых может длиться месяцами и требовать ежедневного внимания.

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