Вышел за гамбургером и сел за убийство ребенка

Кевин Грин из американского города Тастина в штате Калифорния почти половину своей жизни провел в тюрьме за преступление, которого не совершал. В конце 1970-х годов он был осужден за нападение на свою жену и в течение 16 лет доказывал свою невиновность. О том, как поймали настоящего убийцу, читайте в новом выпуске еженедельной тру-крайм-рубрики «Холода».

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В ночь на 30 сентября 1979 года 21-летний Кевин Грин, капрал Морской пехоты в отставке, вышел из дома после очередной ссоры со своей женой — 20-летней Дайаной Д'Айелло.

Кевин и Дайана познакомились около года назад в одном из баров в пригороде Лос-Анджелеса. Кевин тогда был женат на другой, но находился в процессе развода. В день, когда Кевин получил документы о разводе, он сразу же женился на Дайане, которая успела от него забеременеть.

Их брак длился всего полгода, но они регулярно ссорились. Кевин жаловался друзьям, что они с женой перестали заниматься сексом. Дайана была на девятом месяце беременности.

Чтобы перекусить и развеяться после ссоры, Кевин решил доехать до сетевой закусочной Jack in the box.

Неподалеку от дома он заметил подозрительного темнокожего мужчину, стоявшего около небольшого фургона, но не придал этому значения. Кевин вернулся домой через 40 минут и обнаружил, что входная дверь была приоткрыта.

Войдя в спальню, он увидел Дайану, лежащую на кровати. На ее лице была большая кровоточащая рана, похожая на огнестрельное ранение, но Дайана была жива. Кевин немедленно позвонил в службу спасения и сообщил о нападении.

Спасти женщину и ребенка

Вскоре на место происшествия прибыли полицейские и бригада скорой. Сначала они были уверены, что у Дайаны огнестрельное ранение. Однако врачи, осмотрев ее голову, пришли к выводу, что ее несколько раз ударили тупым тяжелым предметом. Кроме того, на теле Дайаны обнаружили следы изнасилования, и ее немедленно доставили в больницу.

В разговоре со следователями Кевин сказал, что, когда он выходил из дома, видел небольшой фургон, около которого стоял подозрительный мужчина. Кевин отрицал, что он сам может быть причастен к нападению — объяснив, что 40 минут отсутствовал дома.

Полицейские осмотрели пакет из фастфуда: еда внутри была еще теплая, а на чеке было указано время заказа. Его алиби подтвердила сотрудница закусочной. Полицейские взяли образец его крови и отпустили.

Когда Дайану доставили в больницу, сердце ее ребенка еще билось, однако к утру акушеры зафиксировали смерть плода. Врачи постарались спасти жизнь самой Дайаны: они сделали ей кесарево сечение, чтобы достать мертвого ребенка. После операции Дайана впала в кому.

Странная поездка

После смерти ребенка полицейские переквалифицировали дело в убийство. Расследовать его поручили детективу Стиву Фостеру. Он поговорил с соседями и друзьями семьи Кевина и выяснил, что ссоры между ним и Дайаной были частым явлением: Кевин возмущался тем, что не мог заняться сексом со своей женой на позднем сроке ее беременности. Несмотря на то, что у Кевина было алиби, его не вычеркнули из числа подозреваемых.

Детективу Фостеру показалось странным, что Кевин часто ссорился с женой, не закрыл входную дверь и отсутствовал слишком долго — через дорогу от дома Дайаны и Кевина был еще один ресторан Jack in the box, но Кевин почему-то выбрал более дальнюю точку.

Через два месяца после нападения Дайана вышла из комы. Первое время она с трудом узнавала окружающих и страдала от амнезии.

Постепенно ее состояние стало улучшаться. Дайана все еще не помнила, кто на нее напал, но на одном из занятий с реабилитологом на вопрос, кто мог это сделать, вдруг указала на обручальное кольцо. Врач предположил, что в нападении может быть замешан муж Дайаны, и сообщил об этом ее родителям. Те поговорили с дочерью и она знаками и обрывками слов смогла подтвердить эту догадку: на нее напал муж — Кевин Грин.

Мать Дайаны сразу же обратилась в полицию, и Кевина вызвали на допрос.

Под ногтями Дайаны криминалисты обнаружили следы крови нападавшего, и его группа крови совпала с группой крови Кевина — у детектива Фостера не осталось сомнений.

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По версии следствия, Кевин напал на Дайану до того, как вышел из дома и поехал в закусочную, чтобы создать себе алиби. Мотивом, по версии следствия, послужило то, что Дайана не хотела заниматься с ним сексом. Однако Кевин отказывался признавать свою вину.

Во время заседания Дайана повторила свои показания, что нападавшим был Кевин. Обвинение представило суду заключение психиатра, который подтвердил, что когнитивные способности Дайаны находится в норме и ее показаниям можно верить. Защита Кевина требовала дополнительной психиатрической экспертизы, но суд отказал в ходатайстве.

7 ноября 1980 года суд приговорил Кевина Грина к 15 годам лишения свободы, которые могут быть продлены до пожизненного заключения. После суда Кевин подал несколько апелляций, но приговор остался в силе, и дело закрыли.

«Убийца из спальни»

Пока детектив Фостер расследовал это дело, его коллеги пытались раскрыть серию странных нападений на женщин, которые проживали в округе Ориндж.

1 декабря 1978 года жительница Анахайма Джорджетта Стивенсон вернулась домой около 23:00 и обнаружила на кровати в своей спальне тело своей соседки Сандры Фрай. Ее блузка была задрана, а лицо было в крови.

Похожее преступление произошло 31 марта 1979 года в городе Коста-Меса: 21-летняя Кимберли Роулинс была изнасилована и убита. Убийца нанес ей тяжелые травмы головы тупым предметом. Преступника, который совершал эти нападения, прозвали «Убийца из спальни».

За две недели до нападения на Дайану, в округе убили 31-летнюю Мэролин Карлтон. А еще через месяц, 6 октября, жертвой преступника стала 24-летняя Дебора Кеннеди.

Через две недели после этих убийств «Убийца из спальни» вновь появился в городе Коста-Меса. На этот раз он напал на 17-летнюю Дебру Синиор. Как и предыдущие жертвы, она скончалась от полученных травм.

Нападения оставались нераскрытыми, пока в середине 1990-х годов в Калифорнии не заработала единая база данных ДНК преступников.

После запуска базы полицейские вернулись к расследованию старых дел и постарались раскрыть их с помощью нового инструмента. Проанализировав образцы ДНК с мест преступлений и сравнив их с уже имеющимися данными, следствие выяснило, что образцы ДНК принадлежат бывшему морскому пехотинцу, 41-летнему афроамериканцу Джеральду Паркеру. Он был арестован за сексуальное насилие над 13-летней девочкой в городе Тастин в феврале 1980 года. В ноябре 1987 года Паркер получил условно-досрочное освобождение и вышел из тюрьмы.

Джеральд Паркер в суде в штате Калифорния. 26 июня 1996 года. Фото: Rick Loomis / Los Angeles Times / Getty Images

Через год он снова попал в тюрьму за то, что, угрожая ножом, пытался заставить женщину заняться с ним оральным сексом. В 1993 году Паркера арестовали за ограбление в округе Ориндж. Его признали виновным и приговорили к двум годам и четырем месяцам лишения свободы, а почти сразу после освобождения, в январе 1996 года, Паркера вновь арестовали за незаконное проникновение на частную собственность и отправили обратно в тюрьму.

Неожиданное признание

Детектив Том Тарпли, занимающийся расследованием нераскрытых дел, заметил, что убийства и нападения на девушек в округе Ориндж в 1978–1979 годы имеют общие черты. Преступник выбирал девушек, которые находились дома одни, жертв находили с травмами головы, нанесенными тупым предметом. Тарпли также обратил внимание, что дом Деборы Кеннеди, убитой вскоре после нападения на Дайану Д'Айелло, находился очень близко к дому Гринов. Тогда он предположил, что именно Паркер мог совершить нападение на Дайану, и допросил его и по этому делу.

К удивлению следователей, Паркер не стал отрицать свою вину и признался во всех убийствах, включая нападение на Дайану.

«Я слышал, как они спорили. Затем он сел в свою машину и уехал, — рассказывал Паркер во время допроса. — Я вошел в дом с доской в руках. Она была в спальне и сперва поднялась. Но подумала, что я ее парень, и снова легла. Тогда я ударил ее доской по голове и изнасиловал».

Паркера осудили и приговорили к смертной казни. Все последующие годы он провел в камере смертников тюрьмы Сан-Квентин.

В 2017 году его адвокаты обжаловали смертный приговор, потребовав провести новое судебное разбирательство. Они утверждали, что во время убийств Паркер не отдавал отчета своим действиям, что было вызвано употреблением алкоголя и наркотиков. Однако апелляция была отклонена. Паркер продолжает ждать исполнения смертного приговора в Сан-Квентине.

В нападении на Дайану Паркер признался в 1996 году — к тому моменту Кевин Грин провел в тюрьме уже почти 16 лет.

Пресс-конференция, посвященная поимке и предъявлению обвинения Джеральду Паркеру. 21 июня 1996 года Фото: Rick Loomis / Los Angeles Times / Getty Images

«Желаю вам хорошо прожить остаток жизни»

Кевин Грин был оправдан судом в июне 1996 года. Огласив решение, судья Верховного суда Роберт Фицджеральд обратился к Кевину с извинениями: «Я хочу поздравить вас, суд от имени общества приносит вам извинения за ваше заключение. Желаю вам хорошо и счастливо прожить остаток жизни».

После освобождения Кевина Дайана долго не могла смириться с тем, что ее бывший муж не был причастен к убийству. «Мне сложно поверить во все это. Я думала, что это сделал Кевин, и верила в это многие годы. С этим просто невозможно справиться», — рассказывала она журналистам.

Пока Кевин отбывал срок в тюрьме, Дайана подала на него в суд и потребовала компенсацию. Поскольку Кевин был признан виновным и уже находился в тюрьме, суд сразу уже удовлетворил ее просьбу. Когда в 1996 году Кевина освободили, он подал встречный иск, чтобы отменить это решение. Даже тогда Дайана не отказалась от версии, что он причастен к нападению. Во время суда Дайана утверждала, что Кевин избил ее и оставил на кровати, а потом в дом зашел Паркер, ударил ее и изнасиловал.



Тем не менее суд встал на сторону Кевина. После заседания он сказал, что ни в чем не винит Дайану: «Она была такой же жертвой системы, как и я. Наша жизнь больше не должна включать в себя залы суда».

В октябре 1999 года губернатор округа Грей Дэвис постановил выплатить Грину 620 000 долларов в качестве компенсации за годы, проведенные им в тюрьме.



После освобождения Кевин поселился в доме своих родителей.