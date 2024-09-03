Участника войны задержали по подозрению в убийстве 11-летней девочки

В Нижнем Тагиле по подозрению в убийстве 11-летней девочки силовики задержали участника войны в Украине. Об этом сообщил местный новостной портал E1.

31 августа Анастасия Якина ушла гулять и пропала. Отец девочки сообщил о пропаже в полицию. В день исчезновения дочери было 40 дней со дня смерти ее матери, умершей от онкологического заболевания, поэтому отец опасался, что девочка могла что-то с собой сделать.

3 сентября тело девочки нашли в подвале дома, в котором она жила. Отец ребенка рассказал телеграм-каналу Ural Mash, что по подозрению в убийстве задержали одного из соседей, в квартире которого якобы обнаружили следы крови.

По данным E1, задержанный жил в соседнем подъезде. Ранее он был судим, воевал в Украине, вернулся и планировал отправиться обратно на фронт. После исчезновения девочки он уехал из Нижнего Тагила в Москву.

В июне в Кемеровской области другого ранее судимого участника войны в Украине задержали по подозрению в убийстве 12-летней девочки.

Также в июне суд в Свердловской области приговорил судимого участника войны к девяти годам колонии за то, что он насмерть забил поленом 82-летнюю пенсионерку.

В августе также в Свердловской области приехавший в отпуск с фронта участник войны застрелил свою бывшую жену и ранил ее нового мужа, после чего скрылся.

Также в августе в Екатеринбурге вернувшийся с фронта военный ворвался в один из местных салонов красоты и угрожал гранатой сотруднице, которая оказалась его бывшей девушкой.

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