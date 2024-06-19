Неоднократно судимого участника войны задержали по делу об убийстве школьницы

В городе Топки Кемеровской области нашли тело 12-летней девочки. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По подозрению в совершении убийства задержали ранее судимого 49-летнего местного жителя.

Убитую школьницу зовут Карина Кабикова. Она пропала 18 июня. Как говорится в сообщении СК, ее тело обнаружили в колодце возле заброшенного здания в центре города.

Издания «Сибирь.Реалии» и «Сибирский экспресс» выяснили, что задержанным по подозрению в убийстве девочки может быть Андрей Быков. Его полный тезка был неоднократно судим и воевал в Украине в составе подразделения «Шторм Z», в котором служат завербованные в колониях бывшие заключенные.

«Сибирский экспресс» пишет, что человека с данными Быкова по меньшей мере шесть раз признавали виновным в уголовных преступлениях. В июне 2018 года он вышел на свободу, отсидев за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть (ч. 4 ст. 111 УК), а уже через месяц его, как утверждает издание, обвинили в убийстве пожилой женщины (ч. 1 ст. 105 УК). Позже суд приговорил Быкова к 13 годам и шести месяцам колонии особого режима. На свободу он должен был выйти только в 2032 году, но он завербовался на войну.

Там Быков попал в плен, а в начале 2024 года в результате обмена вернулся в Россию. На видеозаписи, опубликованной на ютьюб-канале «Не жди меня из Украины», Быков рассказал, что свое первое преступление совершил еще в 1991 году и с тех пор регулярно попадал в колонии.

«Сначала он в деревне Малый Корчуган жил, потом переехал в наши Топки. Буквально пару дней назад его лично видела. Он в Малый Корчуган пешком шел», — рассказала «Сибирь.Реалии» одна из местных жительниц.

«Это ужасно, что зека выпустили на свободу, он несколько лет назад убил другую местную жительницу буквально ни за что, должен был еще лет 10 сидеть, и вдруг на свободе. Но больше пугает, что сейчас его опять посадят в тюрьму, а он потом опять на "СВО" [уйдет] и будет героем жить», — сказала другая местная жительница.

В начале этого года стало известно, что трижды судимый бывший заключенный, вернувшийся с войны, убил учительницу начальных классов в одном из сел Якутии. Она 37 лет проработала в Кутанинской средней школе и была победительницей конкурса «Лучший учитель России».

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