Вернувшийся с войны заключенный убил пенсионерку поленом

Сын убитой на Урале пожилой женщины потребовал суд пересмотреть приговор убийце — вернувшемуся с войны помилованному заключенному. Бывший «участник СВО» забил 82-летнюю Марию Неживых до смерти поленом, пишет издание Е1.ру.

Преступление произошло в поселке Белоярский под Екатеринбургом 3 июля прошлого года. Женщина жила вместе с мужем, который страдает деменцией. Утром семью пришла проведать соцработница, но нашла распахнутую дверь, а внутри дома — лежащую без сознания хозяйку. Пожилая женщина тихо стонала, а поодаль лежало окровавленное полено. По комнатам были разбросаны вещи, кто-то порылся в шкафах. Муж пенсионерки был в порядке, его никто не тронул.

Врачи зафиксировали у Неживых переломы костей черепа и скул, стенок обеих глазниц, закрытую черепно-мозговую травму, множество ушибов лица и шеи. Женщина сумела прийти в себя, но не смогла больше двигаться и здраво мыслить, рассказал E1.ру сын пострадавшей, Игорь Неживых. Через два месяца женщина умерла.

Следствие выяснило, что 2 июля к Неживых приходил молодой человек по имени Артур, иногда помогавший ей по хозяйству. Мужчина предложил порубить дрова за небольшую плату, но был пьян и хозяйка дома велела ему прийти в другой раз. Артур ушел, а позже встретил на улице мужчину средних лет, который жаловался, что попал в поселок Белоярский случайно и никого тут не знает. Мужчины вместе выпили и пошли к Неживых просить денег в обмен на помощь по хозяйству.

Мария Неживых пустила Артура и представившегося Владимиром незнакомца в дом. Судя по найденным наутро остаткам еды на столе, пенсионерка накормила мужчин, а после попросила их уйти. Но Владимир вскоре вернулся.

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Мужчина пробрался на веранду, но ему навстречу вышла хозяйка дома. Женщина заметила незнакомца и стала звать одну из двух своих собак: «Алиса! Алиса!» В своих показаниях нападавший позже рассказывал, что подумал — пенсионерка обращается к умной колонке «Яндекса» и вызывает полицию.

Тогда Владимир схватил полено и начал бить Неживых по лицу. После того, как она упала, грабитель нашел 180 тысяч рублей и два телефона. Сын Игорь Неживых уверял, что из дома также исчезли золотые украшения.

Владимир после нападения уехал в Тюмень, купил новую одежду и скрывался до октября 2023 года. Позже выяснилось, что нападавшим оказался 42-летний Владимир Щербаков. До войны он жил в Амурской области, а на фронт попал осенью 2022 года. В ноябре мужчина получил справку об освобождении из исправительной колонии ИК-12 Ростовской области.

В конце июня 2024 года Белоярский районный суд признал Щербакова виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ст. 111 УК), и разбое (ст. 162 УК). Суд назначил ему семь лет колонии строгого режима по первой и восемь лет по второй статье, и в итоге путем частичного сложения наказаний приговорил к девяти годам заключения. В приговоре сказано, что смягчающими обстоятельствами являются признание вины, отсутствие намерения убить жертву, двое детей и «участие в проведении специальной военной операции».

Сын погибшей Игорь Неживых посчитал приговор слишком мягким. Он уверен: нападавший понимал, что убивает человека, «учитывая характер и большое количество причиненных повреждений, возраст жертвы и орудие преступления».

Неживых подал апелляцию в Свердловский областной суд. Журналисты E1.ру нашли в картотеке дел Амурского областного суда полного тезку Владимира Щербакова с его датой рождения. Щербаков был осужден в 2021 году за 12 краж на шесть с половиной лет колонии строгого режима.

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