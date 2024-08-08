Участник войны застрелил бывшую жену и ранил ее нового мужа

В городе Богдановиче в Свердловской области вернувшийся с фронта российский военный застрелил свою бывшую жену и ранил ее нового мужа. Об этом пишут издания Е1 и Ura.ру.

Как сообщается, мужчина по имени Константин, вернувшийся с войны, подстерег свою бывшую жену по имени Татьяна под окнами дома собственной матери, у которой гостила их общая дочь. Когда Татьяна вместе со своим новым мужем приехала забирать ребенка, Константин выстрелил сначала в нее, а затем в него.

«Когда я выскочила, она была еще жива. Но уже хрипы были, вся в крови была. Скорая доехать не успела. Выстрелил он в ее мужа, но он жив. В лицо попало. В полицию вечером нас вызывали, он тоже там был [нынешний муж девушки]», — рассказала мать Константина журналистам E1.

По ее словам, Константин развелся с Татьяной два года назад. Поводом для развода, как утверждает мать Константина, стала измена Татьяны. У пары было двое общих детей — дочери 13 и шести лет. После развода, по словам матери, Константин сразу отправился на фронт в Украину.

«Спровоцировала она его. Вышла замуж за другого. Они были в разводе, но он приходил в отпуск с СВО и был у них, прям жил с ними. Она обещала его дождаться. А тут она внезапно вышла замуж, продала квартиру», — рассказала мать стрелявшего.

Другой возможной причиной конфликта женщина называет младшую дочь Константина и Татьяны, которая хотела проводить с отцом больше времени, потому что «соскучилась по нему». При этом мать Константина говорит, что не понимает «откуда у него взялось оружие».

По данным Ura.ру, Константин приехал из зоны боевых действий в отпуск 27 июля. Издание уточняет, что он убил Татьяну всего пять дней спустя после того, как она снова вышла замуж за мужчину. С места преступления убийца скрылся на зеленой иномарке. Сообщений о его задержании не поступало, местные силовики никак не комментировали случившееся.

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