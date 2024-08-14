Участник войны ворвался в салон красоты с гранатой в поисках бывшей девушки

В Екатеринбурге бывший участник войны ворвался в салон красоты и начал угрожать одной из сотрудниц ручной гранатой. Потерпевшей оказалась бывшая девушка нападавшего, сообщило издание Е1.ру.

Журналисты рассказали, что девушку зовут Екатерина, а нападавшего — Олег. Екатерина сидела с клиенткой, делая ей маникюр, когда в салон около полудня 14 августа вошел молодой мужчина. Он не увидел девушку и попросил «что-то передать» Екатерине, рассказала изданию сотрудница, встречавшая посетителей. Она вспомнила, что утром Екатерина озвучила коллегам просьбу: «Если кто-то придет — меня нет. Это мой бывший».

Встретившая мужчину на входе коллега испугалась и нажала на тревожную кнопку. Затем она решила написать сообщение начальству. «Он увидел, что я кому-то судорожно пишу, сказал: “Чё, ссышь?“. Я убрала телефон, сказала: “Пожалуйста, не надо“», — вспоминала сотрудница салона. Сразу после угрозы посетитель достал гранату и бросил на пол. Напуганная женщина быстро перескочила через предмет и в открытое окно выпрыгнула на улицу. Салон находится на первом этаже, а граната оказалась страйкбольной. Пластиковые шарики, которыми было начинено оружие, впились в окрасившиеся желтым и белым стены салона, рассказывал потом журналист Е1.ру.

После взрыва гранаты сотрудницы салона красоты выбежали на улицу, а внутри наедине с нападавшим осталась только Екатерина. Однако мужчина быстро выбежал из здания и скрылся, рассказали работницы салона. Екатерина оказалась единственной пострадавшей — с ранами на ноге и руке ее увезла скорая помощь. Приехавшей по вызову полиции сотрудницы салона рассказали, что от нападавшего пахло алкоголем.

Екатерина позже рассказала Е1.ру, что у Олега были с собой пневматический пистолет и маленький арбалет с металлическими стрелами. Когда остальные сотрудницы выбежали из салона, мужчина выстрелил в бывшую девушку, по ее словам, из пистолета и попал в ногу, а потом из арбалета — и стрела вонзилась в руку.

Олегу 30 лет, сообщила журналистам мать пострадавшей Лариса. Мужчина познакомился с Екатериной «где-то в соцсетях» пять лет назад, пара встречалась около года, затем «они разбежались», рассказывала женщина. «Он руку поднимал на Катю. Когда выпьет, начинает руки распускать, а пил он часто», — объяснила мама.

Екатерина говорит, что Олег ее бил, но когда девушка пришла в полицию с заявлением и показала видео со шрамом на губе, ей в возбуждении дела отказали.

После расставания мужчина не оставил семью в покое и, по словам Ларисы, угрожал им. Позже Олег оказался в колонии по обвинению в грабеже, выяснило Е1.ру. Но после начала полномасштабного вторжения России в Украину «ушел на СВО». В полиции изданию уточнили, что Олег вернулся с войны около месяца назад. Мужчину объявили в розыск.

Екатерина из больницы позвонила матери и предупредила ее о появлении бывшего . «Мама, аккуратнее, он может еще и к тебе прийти», — пересказала женщина слова дочери. Лариса утверждает, что Олег знает домашний адрес семьи: «Боюсь, он неадекватный, пьяный с гранатой где-то ходит».

Журналистам Е1 удалось связаться с Олегом по телефону. Мужчина рассказал, что уходил на войну в составе «ЧВК Вагнер», получив помилование, а в мае этого года был ранен и вернулся в Екатеринбург. Он, по собственным словам, до этого дня продолжать считать Екатерину своей девушкой. Перед походом в салон Олег послал ей сообщение «Знаешь песню про лето и арбалеты? Сейчас вагнера подъедут». Мужчина в разговоре с журналистом признал, что вел себя аморально, но «вы как себе представляете ситуацию? У вас мужик на войне, а вы трахаетесь с другими. Какая будет реакция?»

Около двух недель назад вернувшийся с войны мужчина избил девушку у кафе в городе Артеме Приморского края. Мужчина кричал, что ему ничего за это не будет, ведь он «ветеран СВО».

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