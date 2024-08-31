Роскомнадзор обязал операторов связи прекратить ускорять YouTube

Роскомнадзор потребовал от операторов связи оставить YouTube замедленным и перестать улучшать качество видеороликов. Ведомство разослало провайдерам письмо с требованием прекратить использовать на сетях технологии «искажения, фрагментации, подмены интернет-трафика», рассказал «Коммерсантъ».

Письмо разослал 28 августа подчиняющийся ведомству Главный радиочастотный центр. Операторы связи, согласно документу, не должны мешать работе «технических средств противодействия угрозам», которые Роскомнадзор установил у них на сетях для фильтрации трафика. Ускорение американского видеохостинга способно помешать ограничению распространения запрещенной властями России информации, процитировали журналисты издания изложенные в документе доводы. До 2 сентября Центр обязал провайдеров отчитаться о принятых мерах.

28 августа стало известно, что российские операторы связи пытаются «обходить замедление» ютуба, внедряя технические решения, ускоряющие работу видеохостинга. Источники на рынке тогда рассказали, что число случаев, когда провайдеры пытаются преодолеть «деградацию видеосервиса», исчисляется десятками.

Например, в Северо-Западном федеральном округе один местный оператор заверил клиентов, что у него YouTube работает «с нормальной скоростью», а другой пояснил, что перенаправляет трафик с российских серверов Google на европейские.

Формально подобные действия не запрещены, так как YouTube не внесен в реестр запрещенных ресурсов и официально не заблокирован, объяснял «Коммерсанту» гендиректор оператора «Комфортел» Дмитрий Петров.

Президент объединяющей более 200 региональных провайдеров ассоциации «Ростелесеть» Олег Грищенко в беседе с журналистами предположил, что требование Роскомнадзора не даст результата. По его словам, компании, которые не пытаются ускорять YouTube, честно ответят на запрос, а старающиеся обойти неформальный запрет ютуба просто не признаются в своих действиях.

Качество работы YouTube начало падать в России с начала августа. 8 августа Роскомнадзор потребовал от операторов связи сообщить адреса мест, где установлено оборудование Google, кэширующее трафик для стабильной работы YouTube и других сервисов. После этого поток жалоб провайдерам на плохое качество работы видеохостинга усилился. Абоненты принялись тысячами расторгать договоры связи, обвиняя в потере качества операторов связи.

Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн объяснял замедление YouTube «следствием антироссийской политики хостинга».

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